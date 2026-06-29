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iPhone 18 Modelleri, RAM Krizi Nedeniyle Devasa Zamla Gelebilir: İşte Muhtemel Fiyatları

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Uzman isimlerden gelen tahminlere göre Apple, Mac ve iPad modellerindeki fiyat artışlarından sonra yeni iPhone'ları da zamlı sunacak. Korkutucu zamlar görebiliriz.

iPhone 18 Modelleri, RAM Krizi Nedeniyle Devasa Zamla Gelebilir: İşte Muhtemel Fiyatları
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz hafta beklenmedik bir kararla çok sayıda ürününe zam yapmıştı. Mac modelleri, iPad’ler ve ev ürünlerini kapsayan bu zam sonucunda dünya çapında çok ciddi fiyat artışları görmüştük. Bu dev zammın nedeni ise teknoloji dünyasında yaşanan bellek kriziydi. Hatta Apple yalnızca bu ürünler değil, ilerleyen dönemde farklı cihazlarda da zam olabileceğinin sinyallerini vermişti.

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iPhone modellerinin de bunlardan biri olması bekleniyordu. Ancak beklenti, teknoloji devinin hâlihazırdaki modellere değil, yeni çıkacak iPhone’larda fiyatları artırması yönündeydi. Şimdi ise IDC analistleri tarafınyan yapılan tahminler bunun nasıl olabileceğini gösterdi. Eğer doğruysa gerçekten korkunç zamlar bizi bekliyor.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Modelleri, RAM Krizi Nedeniyle Devasa Zamla Gelebilir: İşte Muhtemel Fiyatları
iph

Pro’lar 200 dolar, standart model 50 dolar zamla gelebilir

iph

Apple normalde her sene yeni çıkardığı iPhone’ların fiyatlarını önceki yıllarla aynı tutar. Ancak bellek krizi, bu yıl bu durumun değişmesine neden olabilir. Tahminlere göre şirket iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde 100 dolar, hatta 200 dolara kadar çıkan fiyat artışı yapabilir. Standart iPhone 18 modelinde ise 50 dolarlık artış olabilir. Eylülde gelecek katlanır iPhone’un ise 2500-3000 dolar gibi çok pahalı bir fiyatla gelebileceği aktarılmış.

Eğer iddia doğruysa iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatları 1.249 dolar ve 1.299 dolar seviyelerine yükselebilir. Pro Max’te ise 1.349 dolar ila 1.399 dolar gibi fiyatlar görebiliriz. Bu da Türkiye’de on binlerce TL’ye eş değer bir artış demek. Pro ve Pro Max’i almak ortalama bir kullanıcı için artık neredeyse imkânsız olacak.

Tüm bunların nedeni tahmin edebileceğiniz gibi yaşanan RAM ve depolama krizi. Yapay zekâ nedeniyle belleklere olan talebin artması, geçen yılın sonlarından beri yaşanan bu krizi doğurmuştu. RAM fiyatları uçuşa geçmiş, tüm sektörde bellek krizleri boy göstermişti ve hâlâ hız kesmeden devam ediyordu.

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