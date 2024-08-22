Tamamen Ekrandan Oluşan Katlanabilir MacBook Ertelendi

Apple'ın uzun zamandır iddialara konu olan katlanabilir MacBook modeli için daha uzun süre beklemek gerekecek.

Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan bir iddiaya göre Apple, tamamen ekrandan oluşan ve katlanabilir bir MacBook modeli üzerinde çalışıyordu. Yeni iddialara göre bu cihazın çıkışı, 2027 ya da 2028 yılını bulacak. İddianın sahibi ise Apple analisti Ming-Chi Kuo oldu.

Daha önceki söylentilere baktığımızda Apple, 20,2 inç ya da 18,8 inç ekrana sahip, katlanabilir bir dizüstü bilgisayar geliştiriyordu. Bu iddialar ekran endüstrisi analisti Ross Young, Haitong analisti Jeff Pu gibi isimlerden geliyordu. Bu ilginç cihaz, tamamen açıldığında bir monitör gibi kullanılabildiği gibi katlanarak dizüstü bilgisayar olarak da tercih edilebiliyor.

20 inçlik tasarım iptal

Kuo, son paylaşımında "Bazı piyasa katılımcıları Apple'ın katlanabilir iPad'i 2025'te piyasaya süreceğini bekliyordu ancak mevcut tedarik zinciri araştırması, katlanabilir iPad'in görünürlüğü olmadığını gösteriyor. Bu durum, bazı kişilerin bu katlanabilir MacBook'u bir katlanabilir iPad olarak adlandırmasından kaynaklanabilir." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında yapılan paylaşımlarda LG Display'in iki farklı boyutta katlanabilir ekran paneli için 2025 yılının sonlarında üretime başlayacağı öne sürülmüştü. Apple'ın katlanabilir ekranlara sahip çeşitli cihazlar üzerinde denemeler yaptığı ve bu cihazlar arasında MacBook ve iPad'in yer aldığı belirtilmişti.

Görünüşe göre Apple, sunacağı katlanabilir cihazların mümkün olduğunca mükemmele yakın olması için ince eleyip sık dokuyor. Sizce bu cihaz beklentileri karşılayabilecek mi?