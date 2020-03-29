Kendi Ameliyatını Yapan Doktor: Leonid Rogozov

Sovyetler Birliği’nin 1960-1961 yılları arasında gerçekleştirdiği Sovyet Antarktik Seferi’nde yer alan pratisyen hekim Leonid İvanoviç Rogozov, sefer sırasında ameliyatında kendisini bulabileceği en iyi doktora emanet etti: kendisine.

Tarih oldukça ilginç karakterler ve dikkat çekici maceralar ile dolu. Bu maceraların bazıları, gerçeklik algımızı bir süreliğine kenara bırakarak keyfini çıkardığımız filmlerde veya kitaplarda bile olsa “Yok artık” dedirtecek cinsten. Bu hikayelerden birinin kahramanı ise bir Sovyet doktor.

Sovyetler Birliği, çok uzun süre Antarktika’da incelemeler yaptı. Bu inceleme seferlerinden birinde, 1960-1961 arasında gerçekleştirilen seferdeki gönüllüler arasında pratisyen hekim Leonid İvanoviç Rogovoz yer alıyordu.

Başka kimsenin yapamadığını yapmak

Doktor Rogozov, sefer sırasında rahatsızlandı. Normal şartlar altında çok da büyük bir sorun olmayacak rahatsızlığı, hiçbir şeyin normal olmadığı Antarktika’da büyük bir sorun haline dönüştü. Bunun üzerine Rogozov, daha önce hiç yapılmamış bir ameliyat için kolları sıvadı.

Rogozov’un ilk şikayeti, midesinin üst kısmında şiddetli bir ağrı idi. Daha sonra bu şikayetine mide bulantısı ve 38 derecenin üzerinde seyreden ateş de eklendi. Bunun üzerinde Doktor Leonid Rogozov, kendisine apandisit tanısı koydu.

Rogozov’un tedavi edilmemesi durumunda hayatını kaybetme riski bulunuyordu. Bu nedenle de kendisini keşif görevinin en iyi -ve tek-doktoruna emanet etmeye karar verdi: kendisine. Kendi ameliyatını kendisi yapacaktı.

Zor şartlarda ameliyat

Doktorun şartları oldukça zorluydu. Ameliyata ilk olarak ağrıyan bölgeye lokal anestezi yapmakla başladı. Doktorun yatarken karnını görmesi çok zordu, bu yüzden de bir el aynasından yardım alması gerekti.

Rogozov, yatağının sağ tarafına ise ameliyat aletlerini koydu, böylece ihtiyacı olan her an onlara erişebilecekti. Ardından ayna yardımı ve el yordamıyla ameliyata başladı Operasyon tam iki saat sürdü.

Kendi apandisitini aldı

Leonid Rogozov, iki saate yakın bir sürede kendi apandisitini almayı başardı. Ardından da ameliyat için açtığı yarayı yine kendi elleriyle dikti. Ardından ameliyatın gerçekten başarılı olup olmadığını gözlemlemek için bekleme süreci başladı.

Ameliyattan sonra Rogozov bir süre halsizlik yaşadı ancak peritonit bulgular kaybolmuştu. Yüksek seyreden ateşi de 5 günlük bir periyod içerisinde düştü. Kendi attığı dikişler de 7. günün sonunda alındı.

Tıp tarihine geçen ameliyat

Daha önce benzeri bir ameliyat hiç gerçekleştirilmemiş olan bu apandisit ameliyatı tıp tarihine geçti, Doktor Rogozov’un adı tıp tarihinde bir ilkle anılmaya başladı. Rogozov, 15 gün sonra eski sağlığına tamamen kavuştu.

1961 yılında doktor, Sovyetler Birliği’nde oldukça saygın bir madalya olan Kızıl Bayrak İşçi Nişanı ile ödüllendirildi. Keşif görevi bittikten sonra Ekim 1962’de St. Petersburg’a döndü ve burada çalışmalarını sürdürdü.

Maceracı doktor, 1966 yılında yemek borusu kanseri ile ilgili bir doktora tezinin savunmasını yaptı. Ardından da St. Petersburg’da doktor olarak çalışmaya devam etti. 1986 yılında Saint Petersburg Araştırma Enstitüsü’nde cerrahi bölüm başkanı olarak görev yapmaya başlayan doktor, 2000 yılına kadar da bu göreve devam etti. Rogozov, 21 Eylül 2000’de, 66 yaşındayken St. Petersburg’da akciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu.