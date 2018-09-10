Kendine Özgü Takvimiyle Etiyopya, Yarın 2011 Yılına Giriyor

Genel olarak dünyada Hicri ve Miladi takvim kullanımda olsa da kendine özgü bir takvim ve zaman uygulaması bulunan Etiyopya, yarın 2011 yılına girecek.

Her yıl 11 veya 12 Eylül tarihlerinde yeni yıla giriş yapan Etiyopya halkı, bugünlerde yeni yıl heyecanını yaşıyor. Yarın sabah itibarı ile 2011 yılına girecek olan Etiyopya genelinde kiliseler, oteller, çarşı ve eğlence yerlerinin tamamında yeni yıla hazırlıklar sürüyor.

Yeni yıl heyecanını halkın yanı sıra hapisteki mahkumlar da yaşıyor. Nitekim her yıl gelenekselleştiği üzere, mahkumların büyük bir kısmına genel af getiriliyor. Etiyopya hükumeti, bu güne dek 9 bine yakın mahkumun genel afla salıverildiğini duyurmuş durumda.

Habeşe Takvimi olarak adlandırılan bu takvim, Etiyopya'nın Miladi Takvim'den yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelmesine sebep oluyor. Bu özel takvimin yanı sıra, Etiyopya genelinde farklı bir zaman dilimi de uygulanıyor. Buna göre her gün 12'şer saatlik iki dilimden oluşuyor. İlk saat dilimi 06.00'da, ikinci saat dilimi ise 18.00'da başlıyor.