İnternetten yapılan enteresan dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kendini Voldemort olarak tanıtan bitcoin dolandırıcısı yakayı ele verdi.

Ülkemizde internet üzerinden yapılan türlü dolandırıcılıkların, sizler için 'en garipleri' olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Myanmar vatandaşı bir sigorta temsilcisi olan Le Yin Myint isimli şahıs, müşterilerine kendisini, Harry Potter'ın ünlü kötü karakteri Lord Voldemort olarak tanıtarak dolandırmaya çalıştı.

Müşterilerini bitcoin ödemesi yapmazlarsa, kendilerine zarar vermekle ve ailelerini öldürmekle tehdit eden 36 yaşındaki adam, iletişimini de oldukça garip bir mail adresi üzerinden yapıyordu. Lord Voldemort'un yanlış yazılımı olan 'Lord Voldermort' adresiyle müşterilerine ulaşan ve toplamda 33 kişiyi taciz eden Lin Myint, çıkarıldığı mahkemece 2.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sizleri şaşırtır mı bilemiyoruz ama Lord Voldemort kılığına girerek tam 33 kişiye olta atan şahıs, hiçbir müşterisinden bitcoin koparmayı başaramadan yakayı ele verdi. Hapiste geçen 2.5 yılın ardından halen dolandırıcılığa devam edecekse, biraz daha mantıklı bir proje üzerinde çalışır diye düşünüyoruz.