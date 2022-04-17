Keşfedilen En Büyük Kuyruklu Yıldız Dünya'ya Yaklaşıyor!

Şimdiye kadar uzayda keşfedilen en büyük kuyruklu yıldızın, 2014 yılında ilk defa görüntülendiği ve sadece çekirdeğinin büyüklüğünün 128 km olduğu açıklandı. Üstelik hızla Dünya'ya yaklaşıyor.

Gökyüzünde gördüğümüz ve göremediğimiz çok sayıda yıldız, kuyruklu yıldız, gezegen ve ötegezen mevcut. Gök bilimciler tarafından yapılan araştırmalar, her geçen gün bizleri daha çok şaşırtacak sonuçlar ortaya koyuyor. NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla da oldukça ilginç bir kuyruklu yıldız keşfedildi.

Bu kuyrukluyıldızı diğerlerinden ayıransa şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük kuyruklu yıldız olması oldu ve aslında bu keşif ilk defa yapılmamıştı. Gelin, araştırmacıları şaşkınlığa uğratacak büyüklükteki bu kuyruklu yıldızla ilgili detaylara ve nasıl keşfedildiğine birlikte bakalım.

2031 yılında Dünya’ya en yakın mesafede olacak

İlk olarak 2014 yılında görüntülenen Comet Bernardinelli-Bernstein (C/2014 UN271) adı verilen kuyruklu yıldız, ilk görüntülendiği zamanlar Güneş’ten 3 milyar milden fazla uzaktaydı. Bu da araştırılmasını oldukça zorlaştırıyordu. Gök bilimciler, bu kuyruklu yıldızın boyutunun oldukça büyük olduğunu tahmin ediyor olsalar da bunun kanıtlanması bugüne kadar mümkün olmamıştı. 8 Ocak’ta Hubble Teleskobu’ndan alınan görüntülerle kuyruklu yıldızın çekirdek boyutunun hesaplanmasına olanak sağlandı.

Taipa’daki Makao Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Man-To Hu ve ekibi, teleskoptan elde ettikleri görüntülerle bilgisayar üzerinden modellemesini yaptılar. Uzaklığı ve teleskop görüntüsü olması hesaba katılarak incelenen modelleme, kuyruklu yıldızın şimdiye kadar hiç görülmemiş boyutlarda bir çekirdeğe sahip olduğunu gösterdi. İncelemeler sonucunda kuyruklu yıldızın yaklaşık 128 km boyutunda bir çekirdeğe ve yaklaşık 500 trilyon tonluk ağırlığa sahip olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte bu devasa kuyruklu yıldızın, 22.000 mil hızla seyahat ettiği ve Dünya’ya yaklaştığı gözlemlendi. Araştırmacıların yaptığı hesaplamalara göre, 2031 yılında Dünya’ya en yakın mesafede olacak. Bu da Güneş’ten yaklaşık 1 milyar mil uzakta olacağı anlamına geliyor. Şu anda ise Güneş’ten yaklaşık 2 milyar mil uzaklıkta bulunuyor.

Sadece iç çekirdeğinin boyutuyla bile şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük kuyruklu yıldızla hemen hemen aynı boyda olan Comet Bernardinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı, çekirdeğini çevreleyen koma ve ışık süzmesi hesaba katıldığında çok daha devasa bir boyuta geliyor. Araştırmacılar, bu yeni keşfin Oort Bulutu'ndan gelen kuyruklu yıldızlarla ilgili detaylar verebileceğini umut ediyor.