Şimdiye kadarki en büyük kuyruklu yıldız keşfedildi. Kuyruklu yıldızın, daha önce en büyük kuyruklu yıldız olarak kabul edilen Hale-Bopp kuyruklu yıldızından neredeyse 2 kat daha büyük olduğu anlaşıldı.

Şimdiye kadar bilinen en büyük kuyruklu yıldız, 1995 yılında keşfedilen ve 1996 yılında çıplak gözle görülebilir hale gelen 46 mil (74 kilometre) genişliğindeki Hale-Bopp kuyruklu yıldızıydı. Ancak yeni yapılan bir araştırma sonrasında 2021 yılında tanımlanan bir kuyruklu yıldız, Hale-Bopp'un unvanını elinden aldı.

2014 UN271 kuyruklu yıldızı olarak da bilinen Berdandinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı, şimdiye kadar keşfedilen en büyük kuyruklu yıldız oldu. Yapılan hesaplarda kuyruklu yıldızın, Hale-Bopp'tan neredeyse 2 kat daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Şimdiye kadar bu tarz bir ölçümün yapıldığı en uzak mesafe

Adını, varlığını karanlık enerji araştırmaları veri setinde ilk olarak keşfeden Pennsylvania Üniversitesi’nde bir kozmolog olan Gary Bernstein ve Washington Üniversitesi’nda bir doktora sonrası araştırmacısı olan Pedro Bernardinelli’den alan kuyruklu yıldıza ait ilk görseller aslında 2014 yılına kadar uzanıyor. O zamanlar henüz çok uzakta olduğu için boyutu tam olarak hesaplanamayan yıldızın oldukça büyük olduğu düşünülüyordu ki yapılan son incelemelerle de bu doğrulanmış oldu.

Observatoire de Paris'te bir gökbilimci olan Emmanuel Lellouch liderliğinde yönetilen yeni araştırmada, kuyruklu yıldızın 19.6 AU uzakta olduğu Ağustos 2021'de Güney Amerika'daki Atacama Büyük Milimetre Dizisinden alınan verileri kullandı. Yaklaşık olarak Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi temsil eden AU, 93 milyon mil veya 150 milyon kilometre anlamına geliyor. Yani kuyruklu yıldız bize şu an Güneş'ten neredeyse 19 kat daha uzakta.

Kuyruklu yıldızın kütlesinden çıkan mikrodalga radyasyonunu inceleyen ekip, yansıyan bu ışık dalga boyları sayesinde kuyruklu yıldızın boyutunun 137 km çapında olduğunu keşfetti. Araştırma makalesinde, bu tür bir ölçümün şimdiye kadar yapılan en uzun mesafe olduğu belirtildi.

Kuyruklu yıldız, 2031 yılında Dünya'ya en yakın konumunda olacak

Güneş Sistemi'nin kenarında gezinen buz ve kaya parçalarından oluşan bir bulut olan Oort Bulutu'ndan gelen Bernstein-Bernardinelli kuyruklu yıldızının bulunduğu yörünge onu Güneş'ten bir ışık yılı (9,46 trilyon kilometre) uzağa götürüyor ve yıldızın bu yörüngedeki yolculuğunu tamamlaması 5,5 milyon yıl alıyor. Şu anda Güneş Sistemi'nin iç kısmına doğru ilerleyen kuyruklu yıldızın, 2031 yılında Dünya’ya en yakın konumuna geleceği düşünülüyor; ancak merak etmeyin, korkmayı gerektirecek bir durum yok. Live Science’ın bildirdiği üzere kuyruklu yıldız, Satürn’ün yörüngesinin hemen dışında kalacak.

Buna ek olarak araştırmacılar, Dünya’ya hala çok uzakta olan bir kuyruklu yıldızın boyutlarını ölçmüş olmanın oldukça heyecan verici olduğunu; çünkü kuyruklu yıldızın Güneş'e yaklaştıkça toz ve gazdan oluşan kuyruğunun genişleyeceğini ve ana gövdesinin eriyip küçüleceğini kaydediyor. Bu da demek oluyor ki Bernardinelli-Bernstein, Dünya'ya yaklaştıkça büyük olasılıkla önemli ölçüde küçülecek.

Çıplak gözle görülemeyecek olsa da bilim insanları; kuyruklu yıldız sayesinde Oort Bulut nesneleri hakkında çok şey öğrenebileceklerini tahmin ediyor. Lellouch ve meslektaşları, Atacama Dizisi gibi büyük teleskopların araştırmacıların kuyruklu yıldızın kimyasal bileşimi, sıcaklığı, dönüşü ve şekli hakkında daha fazla bilgi edinmelerine olanak sağlayacağını belirtiyor.