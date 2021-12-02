Yeni KIA Picanto Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Sportif kasası ve ikonik tasarımı ile hatchback segment araçlar arasında bir yıldız gibi parlayan Yeni KIA Picanto, yüksek yakıt tasarrufu sağlayan motoru ve benzersiz performansıyla dikkat çekiyor. Yeni KIA Picanto öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına gelin yakından bakalım.

Hatchback segment araçlar denilince aklımıza gelen model tasarımları az çok bellidir. Yeni KIA Picanto dış tasarımı ise bunlarından hiçbirine benzemiyor. Yolculuğa sıfırdan başla sloganıyla tanıtılan Yeni KIA Picanto, ikonik bir tasarıma ve sportif bir kasa yapısına sahip. Üstelik yalnızca iyi görünmüyor, aynı zamanda sürücüsüne benzersiz bir sürüş performansı da sağlıyor.

Yeni KIA Picanto modelinin dikkat çeken özelliklerinden biri de geniş özelleştirme seçeneklerine sahip olması. Kasa rengini, döşeme rengini, aksesuarlarını ve donanımlarını özelleştirebileceğiniz araç sayesinde asla başkalarına benzemeyecek ve kendi tarzınızı keyifle yansıtacaksınız. Gelin Yeni KIA Picanto öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına biraz daha yakından bakalım.

Pek çok farklı renk seçeneği ve aksesuar ile özelleştirin:

Yeni KIA Picanto galaksi siyah, alp beyaz, gümüş gri, astro gri, pudra mavi, alev kırmızı gibi pek çok farklı seçeneği ile otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor. Dikiz aynası kapaklarını gövde ile aynı renkte yapabileceğiniz gibi farklı renk seçeneklerinden birini, farklı parlaklık seviyesinde tercih ederek çok daha hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Özel kapı eşik çıtası, KIA logolu kapı LED’i, ön sıra ayak bölgesi, arka sıra ayak bölgesi, kapı LED aydınlatması, yan marşpiyel kaplama, bagaj çıtası, kapı tutamağı folyosu, paspaslar, halı paspaslar, ön çamurluk, arka çamurluk, arka tampon koruma, bagaj havuzu, bagaj paspası, jantlar ve bijonlar gibi Yeni KIA Picanto aksesuarlarının tümünü özelleştirmeniz mümkün.

İç Tasarım: 8 inçlik multimedya ekranı ile eğlence elinizin altında

Yeni KIA Picanto 4.2 inçlik Supervision gösterge paneline sahip. 8 inçlik multimedya ekranı üzerinden kontrol edebileceğiniz eğlence sisteminin yanı sıra LED aydınlatmalı güneşlik sunan Yeni KIA Picanto ile en zorlu seyahatler sırasında bile keyfiniz epey yerinde olacak.

Deri direksiyon simidi, deri vites topuzu, direksiyondan kontrol edilebilen multimedya sistemi, anahtarsız çalışma sistemi, yükseklik ayarlı koltuklar, geri görüş kamerası, 6 adet hoparlör, sesli kontrol sistemi, bardak tutucular, özel aynalar, elektrikli camlar ve özel sürücü camı gibi donanımlar sayesinde Yeni KIA Picanto iç tasarımı hem sürücüye hem de yolculara benzersiz bir konfor sunuyor.

Güvenlik: Sizi güvende hissettirecek pek çok farklı donanım

Hız Sabitleme Sistemi

Hız Sınırlama Sistemi

Aktif gergili emniyet kemerleri

ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları

Sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları

Uzaktan kumandalı merkezi kilit

Çocuk güvenlik kilidi

Motor Kilitleme Sistemi

EBD Destekli ABS Fren Sistemi

Yokuş Kalkış Destek Sistemi

Elektronik Dengeleme Programı

ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi

Acil Fren Sinyali

Lastik Basınç İzleme Sistemi

ABS Fren Sistemi

Yeni KIA Picanto performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

3.5 metre uzunluk

1.4 metre genişlik

1.4 metre yükseklik

2.4 metre dingil mesafesi

1.0L DPI Benzinli motor

998 cc silindir hacmi

67 / 5.500 PS/d/d maksimum güç

96,1 / 3.750 Nm/d/d maksimum tork gücü

5 İleri AMT vites

159 km/s maksimum hız

0 - 100 km/s hızlanma 17.2 saniye

Şehir içi 100 km’de 5.3 litre yakıt tüketimi

107 g/km CO2 emisyonu

Viraj demirli Mac Pherson ön süspansiyon

Yeni KIA Picanto 2021 fiyatları: