Yeni KIA Picanto Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Hatchback segment araçlar denilince aklımıza gelen model tasarımları az çok bellidir. Yeni KIA Picanto dış tasarımı ise bunlarından hiçbirine benzemiyor. Yolculuğa sıfırdan başla sloganıyla tanıtılan Yeni KIA Picanto, ikonik bir tasarıma ve sportif bir kasa yapısına sahip. Üstelik yalnızca iyi görünmüyor, aynı zamanda sürücüsüne benzersiz bir sürüş performansı da sağlıyor.
Yeni KIA Picanto modelinin dikkat çeken özelliklerinden biri de geniş özelleştirme seçeneklerine sahip olması. Kasa rengini, döşeme rengini, aksesuarlarını ve donanımlarını özelleştirebileceğiniz araç sayesinde asla başkalarına benzemeyecek ve kendi tarzınızı keyifle yansıtacaksınız. Gelin Yeni KIA Picanto öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına biraz daha yakından bakalım.
Pek çok farklı renk seçeneği ve aksesuar ile özelleştirin:
Yeni KIA Picanto galaksi siyah, alp beyaz, gümüş gri, astro gri, pudra mavi, alev kırmızı gibi pek çok farklı seçeneği ile otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor. Dikiz aynası kapaklarını gövde ile aynı renkte yapabileceğiniz gibi farklı renk seçeneklerinden birini, farklı parlaklık seviyesinde tercih ederek çok daha hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz.
Özel kapı eşik çıtası, KIA logolu kapı LED’i, ön sıra ayak bölgesi, arka sıra ayak bölgesi, kapı LED aydınlatması, yan marşpiyel kaplama, bagaj çıtası, kapı tutamağı folyosu, paspaslar, halı paspaslar, ön çamurluk, arka çamurluk, arka tampon koruma, bagaj havuzu, bagaj paspası, jantlar ve bijonlar gibi Yeni KIA Picanto aksesuarlarının tümünü özelleştirmeniz mümkün.
İç Tasarım: 8 inçlik multimedya ekranı ile eğlence elinizin altında
Yeni KIA Picanto 4.2 inçlik Supervision gösterge paneline sahip. 8 inçlik multimedya ekranı üzerinden kontrol edebileceğiniz eğlence sisteminin yanı sıra LED aydınlatmalı güneşlik sunan Yeni KIA Picanto ile en zorlu seyahatler sırasında bile keyfiniz epey yerinde olacak.
Deri direksiyon simidi, deri vites topuzu, direksiyondan kontrol edilebilen multimedya sistemi, anahtarsız çalışma sistemi, yükseklik ayarlı koltuklar, geri görüş kamerası, 6 adet hoparlör, sesli kontrol sistemi, bardak tutucular, özel aynalar, elektrikli camlar ve özel sürücü camı gibi donanımlar sayesinde Yeni KIA Picanto iç tasarımı hem sürücüye hem de yolculara benzersiz bir konfor sunuyor.
Güvenlik: Sizi güvende hissettirecek pek çok farklı donanım
- Hız Sabitleme Sistemi
- Hız Sınırlama Sistemi
- Aktif gergili emniyet kemerleri
- ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları
- Sürücü, ön yolcu, yan ve perde hava yastıkları
- Uzaktan kumandalı merkezi kilit
- Çocuk güvenlik kilidi
- Motor Kilitleme Sistemi
- EBD Destekli ABS Fren Sistemi
- Yokuş Kalkış Destek Sistemi
- Elektronik Dengeleme Programı
- ESP'li Araç Denge Yönetim Sistemi
- Acil Fren Sinyali
- Lastik Basınç İzleme Sistemi
- ABS Fren Sistemi
Yeni KIA Picanto performansı, motorları ve yakıt tüketimi:
- 3.5 metre uzunluk
- 1.4 metre genişlik
- 1.4 metre yükseklik
- 2.4 metre dingil mesafesi
- 1.0L DPI Benzinli motor
- 998 cc silindir hacmi
- 67 / 5.500 PS/d/d maksimum güç
- 96,1 / 3.750 Nm/d/d maksimum tork gücü
- 5 İleri AMT vites
- 159 km/s maksimum hız
- 0 - 100 km/s hızlanma 17.2 saniye
- Şehir içi 100 km’de 5.3 litre yakıt tüketimi
- 107 g/km CO2 emisyonu
- Viraj demirli Mac Pherson ön süspansiyon
Yeni KIA Picanto 2021 fiyatları:
- Picanto 1.0L 67 PS AMT (Feel Donanım): 255.500 TL
- Picanto 1.0L 67 PS AMT (Live Donanım) : 259.500 TL
- Picanto 1.0L 67 PS AMT (Cool Donanım): 266.500 TL