Kilo Vermek, Sperm Kalitesini ve Sayısını Artırıyor

Kopenhag Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, obez erkeklerde kilo kaybının sperm kalitesini ve sayısını artırdığını ortaya koydu. Araştırma, geçmiş varsayımları kanıtlamış oldu.

Günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı erkeklerde sperm kalitesi düşmeye devam ederken aynı zamanda obezite de artışını sürdürüyor. Kopenhag Üniversitesi’nden bilim insanları ise bu iki olumsuz durumu bir araya getiren ve aynı anda ikisine de çözüm sunabilecek bir araştırmaya imza attı.

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma, erkeklerin kilo kaybetmesiyle ve ideal kiloyu sürdürmeye devam etmeleriyle sperm kalitelerini artırabileceğini ortaya koydu. Elde edilen sonuç, erkeklerin katıldığı klinik çalışmalarla birlikte kanıtlandı. Çalışmaya yaşları 18 - 65 aralığındaki toplam 56 obez erkek katıldı.

Sperm sayısı bir yılda 2 katına çıktı:

Vücut kitle endeksi 32 ve 43 aralığında olan erkeklerin katıldığı çalışmada erkekler, ortalama 16,5 kilogram kilo kaybetti. Bunun sonucunda kilo kaybından sekiz hafta sonra sperm konsantrasyonunun %50, sperm sayısının ise %40 oranında arttığı görüldü. 52 hafta sonunda ise verdikleri kiloyu koruyan erkeklerde artan sperm kalitesinin de sürdüğü gözlemlendi. 52 hafta sonundaki sperm sayısı ise tam iki katına çıktı.

Sperm kalitesi ve obezite arasındaki ilişki aslında geçmişte yapılan diğer araştırmalarla da ortaya konmuştu. Bununla birlikte kilo kaybının sperm kalitesini artırdığı da belirtilmişti. Fakat yapılan araştırmaların eksik noktası hem katılımcı sayısının az olması, hem de verilen kilonun çok az seviyede kalmasıydı. Dolayısıyla son araştırma, bu konuya çok daha net bir sonuç getirdi.