Kapsamlı bir SEO çalışması ile web sitenizi geliştirerek ön plana çıkarmak mümkün. Bu doğrultuda en iyi sıra bulucu araçları, mobil destekli hale getirme gibi çeşitli yardımcılar işinizi kolaylaştırabilir.

21. yüzyılın reklam alanı haline gelen web siteleri, pek çok marka ve kişi için en önemli platformlarından biri. Web siteleri sayesinde uluslararası alanda tanınan markalardan küçük ölçekli işletmelere kadar birçok kuruluş potansiyel müşteriler ile bir araya gelme şansı yakalıyor. Bu noktada web sitelerini geliştiren SEO çalışmaları gitgide daha önemli hale gelmekte.

Sıra bulucu kullanmak isteyen web site sahipleri ya da SEO uzmanları için bilgi vermeyi hedefleyen bu yazıyı okuyarak “Sıra bulucu nedirridi ve ne işe yarar? En iyi araçlar hangiler?” öğrenebilirsiniz.

Sıra bulucu nedir?

SEO çalışmaları ile web sitelerini yükseltmek oldukça kapsamlı ve yoğun bir iş. Çoğu zaman uzmanlık gerektiren çalışmalar içeren SEO sürecinin pek çok ayağı bulunsa da bu süreçte temel hedeflerden biri de web sitesinin sıralamasını yükseltmek. Sıralamayı yükseltmek için backlinkler, kırık linkleri düzeltmek ve içeriği zenginleştirmek gibi unsurlara dikkat ederek web sitesinin sırası değiştirilebilir.

Web sitelerinin sıralarını yükseltmek için atılabilecek ilk ve en mantıklı adım öncelikle sitenin sıralamasını biliyor olmak. Bu sayede SEO çalışmaları sonrası değişen sıralamayı görebilir, attığınız adımların lehinize ya da aleyhinize işlediğinizi öğrenebilirsiniz. Bu noktada sıra bulucu kullanmak oldukça faydalı bir seçenek. Web sitenizin sıralamasını öğrenebileceğiniz profesyonel araçlar ile arama motorlarındaki sıralamanızı görebilirsiniz.

Sıra bulucu ne işe yarar?

Web sitesinde yer alan sayfaların anahtar kelime dağılımlarını görüntüleyebilirsiniz.

Anahtar kelimenin indeks durumundan haberdar olursunuz.

Sayfaların, Google gibi arama motorlarında anahtar kelime sonuçlarındaki sıralamasını değerlendirebilirsiniz.

Günlük, haftalık ya da aylık periyot ölçeklendirmesi ile ayrıntılı ve zamansal analiz fırsatı elde edilmekte.

Anahtar kelime filtrelerinde oluşan sıralamanızı görebilirsiniz.

Sıra bulucu kullanarak anahtar kelime optimizasyonu yapmanız kolaylaşacaktır. Sayfalarınızda kullandığınız anahtar kelimelerin başarı düzeyini ölçmeniz bir sonraki hamleniz için belirleyici olabilir. Bir tek kendi web sitenizi değil, rakip web siteleri görüntülemek de sizler için faydalı olacaktır. Markanız ile aynı alanda çalışma yürüten web sitelerinin anahtar kelime kullanım hareketlerini analiz ederek yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri değerlendirmeniz daha kolay olacaktır.

Sıra bulucu araçların SEO çalışmalarındaki yeri

SEO çalışmalarının en temel amaçlarından biri arama motorlarında web sitelerin ve sayfaların sıralamasını yükseltmek. Sıralamanın yükselmesi, sunduğunuz hizmetin türü ne olursa olsun potansiyel kitlenize ulaşmanızı mümkün kılmaktadır. Örneğin ayakkabı tamir ettiğiniz dükkanınızın web sitesinde “deri ayakkabı tamiri” anahtar kelimesini seçmiş olabilirsiniz. Peki tam olarak bu anahtar kelime ile yapılan arama sonuçlarında web siteniz kaçıncı sırada yer almakta? İşte SEO çalışması web sitenizi birinci sıraya taşımak amacı ile yürütülmektedir.

Arama motorlarındaki sıralamanızı tespit etmek, sıra bulucu araçlar ile kolaylaşıyor. Bu sıra bulucuların bir kısmı güvenilir ve ücretsiz şekilde hizmet vermekte. Öte yandan kimi araçların kullanımı yalnızca zaman ve para ziyanı olabiliyor. Bu noktada SEO uzmanları tarafından tanınan ve onaylanan bir platform olan dopinger.com tarafından geliştirilen araçları tercih etmek SEO çalışmalarınız için faydalı olacaktır.

Sıra bulucu hizmetleri:

Dopinger sıra bulucu aracı (Ücretsiz)

Sıra bulucu hizmetlerine aşina olan ve bu araçtan yararlanmak isteyen kişiler, Dopinger ile tanışarak SEO çalışmalarına güçlü bir adım atabilir. Üyelik gerektirmeyen bu platformu kullanmak oldukça basit. Kullanıcı dostu web tasarımı ile öne çıkan site sıra bulucu hizmetinin sonucu hızla karşınıza çıkıyor. https://www.dopinger.com/tr/, profesyonel ve kurumsallaşmış bir araç olmasının yanı sıra tamamen ücretsiz bir hizmet sunuyor. Bu araç ile:

Konuma göre,

Gün/ ay ya da yıl şeklinde filtrelenebilen,

Rakip analizi ile ilerleyen bir şekilde anahtar kelime analizi yapabilirsiniz.

Dopinger Sıra Bulucu aracı ile anahtar kelimelerin aranma hacmini inceleyerek görece düşük aramaları web sitenizden temizleyebilirsiniz. Kullandığınız anahtar kelimelerin rekabet zorluk derecesini analiz ettikten sonra, yeni anahtar kelimeleri bu veriler üzerinden güncellemeniz web sitenize faydalı olacaktır.

Ahrefs sıra bulucu: Ahrefs Keyword Rank Checker

Ahrefs Keyword Rank Checker hedef kelimeleriniz hangi sıralamada bulunduğunu ölçebileceğiniz en profesyonel SEO araçlarından biri. Rakiplerinizi inceleyerek, arama sonuç sayfalarındaki sıralamanızı takip ederek ve tahmini elde edebileceğiniz organik trafiği düşünerek SEO stratejinizi belirleyebilirsiniz.

Ahrefs Keyword Rank Checker aracını kullanarak web sitenizin ilerlemesini göz önünde bulunduran bir rapor elde edebilirsiniz. Bu rapor, web sitenizin aylık veya yıllık bazlı gelişimini, rakiplerinizin sıralamasındaki ilerlemeyi ve sitenizde herhangi bir anahtar kelime yamyamlığı (keyword cannibalization) olup olmadığını içerir. Masaüstü ve mobil uyumlu olan bu aracı tüm özellikleriyle kullanmak maalesef ücretsiz değil. Ahrefs’e üye olup, bütün özelliklerine erişebilir ve web sitenizi optimize edebilirsiniz.

SEMrush sıra bulucu: SEMrush Position Tracking

SEMrush Position Tracking web sitenizin Google sıralamasını yakından takip edebileceğiniz başka bir araç. SEMrush günlük olarak takip ettiğiniz anahtar kelimeleri daha detaylıca analiz edebileceğiniz bir araçtır. Ayrıca, Google arama sayfasındaki sıralamanızı yükseltmeye yarayacak bir SEO strateji planlamanızı sağlar.

SEMrush Position Tracking, organik aramalardaki rakiplerinizi listeler ve rakiplerinizin hangi anahtar kelimelerde sizden önde olduklarını gösterir. Böylelikle, anahtar kelime planlamanızı hızlıca optimize edebilmenizi sağlar. SEMrush, web sitenizde meydana gelen kritik gelişmeleri size haber verir ve belirli aralıklarla web sitenizin sıralamasıyla alakalı bir rapor hazırlayıp, mailinize iletir.

SEMrush ücretsiz bir hizmet sunmuyor. Bütün bu imkanlardan yararlanabilmek için üye olmanız gerekiyor. Size uygun olan bir paketi seçerek SEMrush Position Tracking aracından faydalanabilirsiniz.

SE Ranking

SE Ranking Position Tracking aracı organik aramalarla birlikte, reklamlardaki sıralamanızı da sizlere sunar. 20’den fazla rakiple web sitenizi karşılaştırıp, size detaylı bir rapor sunar ve sitenizin SEO performansınızı analiz edebilmenizi sağlar. SE Ranking aracı, Google arama motoru sonuç sayfalarındaki sıralamanızı birçok cihazdan takip edebileceğiniz ve anahtar kelimelerinizi optimize edebileceğiniz bir hizmet sunar. Bu araca da, Ahrefs ve SEMrush gibi aylık plan satın alarak ulaşabilirsiniz.