En İyi Klavye - Kulaklık - Mouse Seti Tavsiyeleri

Bilgisayarın dahili donanımları kadar oyun sırasında kullandığınız aksesuarlar da oyun performansınızı etkiler. Yeni başlayacak olanlar ya da profesyoneller için oyun deneyimini bir kat daha arttıracak en iyi klavye - kulaklık - mouse seti önerilerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

İyi bir oyun deneyimi yaşamak ve güçlü bir oyun performansı yakalamak için elbette bilgisayarınızın dahili donanımlarının, oynadığınız oyunu tam performansta çalıştıracak güçte olması lazım ama iyi oyuncular bilir, asıl iş bilekte biter. İyi bir klavye - kulaklık - mouse sahibi değilseniz oyun sırasında sık sık sorunlar yaşar ve her yenildiğinizde ‘kol bozuk’ gibi modası asla geçmeyen bahaneler bulmak zorunda kalırsınız.

Piyasada pek çok klavye - kulaklık - mouse seti satılıyor. Her ürünün kendine özgü ve öne çıkan bazı özellikleri var. Bazılarının fiyatı oldukça yüksek olsa da sizin için hazırladığımız listede mutlaka kendi bütçenize ve yeteneklerinize uygun bir ürün modeli bulacaksınız. Gelin her bütçeye uygun en iyi klavye - kulaklık - mouse seti modellerinden oluşan listemize yakından bakalım ve ürünlerin öne çıkan özelliklerini görelim.

Her bütçeye uygun klavye - kulaklık - mouse setleri:

Logitech Oyuncu Set

‎Hoopond Klavye - Kulaklık - Mouse Seti

T-Wolf Oyuncu Seti

Rampage Gaming Oyuncu Set

Xtrike-Me Klavye - Kulaklık - Mouse Seti

Rampage Fitment Gaming Oyuncu Set

Polygold Gaming Oyuncu Seti

Vendas Klavye - Kulaklık - Mouse Seti

‎Cross Zebra Klavye - Kulaklık - Mouse Seti

Reidan Oyuncu Set

Platoon Klavye - Kulaklık - Mouse Seti

Hızlı yanıt veren klavye: Logitech Oyuncu Set

Oyuncular için özel olarak üretilen Logitech Oyuncu Setinde bulunan ergonomik tasarıma sahip olan mouse 6000 dpi hassasiyetle çalışıyor. RGB aydınlatma desteği sunan klavye, aynı anda birden fazla tuş giriş algılayarak standart klavyelerden dört kat daha hızlı yanıt veriyor. Pek çok farklı cihaz uyumlu olan kulaklığı ses engelleme özelliği ile dikkat çekiyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Masaüstünüze rengarenk bir canlılık getirecek olan ‎Hoopond Klavye - Kulaklık - Mouse Setinde bulunan ürünlerin tamamı kablosuz olarak çalışıyor. Klavye 4000 mAh, mouse 800 mAh, kulaklık ise 1000 mAh batarya gücüne sahip. RGB aydınlatma desteğine sahip olan ürünler, bağlantılarını Bluetooth 5.0 teknolojisi ile sağlıyorlar. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

En net sesler: T-Wolf Oyuncu Seti

RGB aydınlatma desteği sunan T-Wolf Oyuncu Seti, oyunculara özel olarak geliştirilmiş modeller sunuyor. 1200 DPI hassasiyetinde çalışan ergonomik mouse ise uzun süre kullanım sonunda bile bilek ağrısı yaşamazsınız. Klavyenin özel yapısı sayesinde çok daha hızlı kullanım imkanınız var. Kulaklığı ise en net ses aktarımı için özenle tasarlandı. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Özel fonksiyon tuşları: Rampage Gaming Oyuncu Set

Bir oyuncunun ihtiyacı olan tüm ürünleri sunan Rampage Gaming Oyuncu Setin kulaklığı pek çok cihazla uyumlu olarak çalışabiliyor ve uzun süre kullanım sonunda bile herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Özel fonksiyon ve oyun tuşları ile geliştirilen klavye, oyun performansınızı arttırmayı hedefliyor. 6400 DPI hassasiyetinde çalışan mouse, 9 farklı işlev butonuna sahip. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Masaüstünüze rengarenk bir şıklık katacak olan RGB aydınlatma destekli Xtrike-Me Klavye - Kulaklık - Mouse Setinin ergonomik tasarıma sahip mouse’u üzerinde DPI ayarı yapılabiliyor. 114 tuşa sahip olan klavyenin oyuncular için geliştirilmiş hassas bir tuş takımı bulunuyor. 40 mm hoparlör sürücüsüne ve ayarlanabilir mikrofona sahip olan kulaklık, arttırılmış ses aktarım hassasiyetine sahip. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Rahatsız etmeyen kulaklık yapısı: Rampage Fitment Gaming Oyuncu Set

RGB aydınlatma desteğine sahip olan Rampage Fitment Gaming Oyuncu Set, oyuncular için özel olarak geliştirilmiş ürünlerden oluşuyor. Klavye, oyuncuların performansını arttıracak hassas bir tuş takımına sahip. Mouse, 4000 DPI hassasiyetle çalışıyor. Kulaklık ise ayarlanabilir, rahatsız etmeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Alın ve oynamaya başlayın: Polygold Gaming Oyuncu Seti

Daha önce hiç oyun oynamadıysanız ve elinizde hiçbir aksesuar yoksa bile Polygold Gaming Oyuncu Seti alarak oyun dünyasına güçlü bir giriş yapabilirsiniz. Oyuncular için özel olarak geliştirilmiş ergonomik yapıya sahip olan mouse ve klavye, uzun ve aşınmaya karşı güçlü kablo ile geniş bir kullanım alanı sunuyorlar. Kulaklığın ses performansı ise gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçek bir oyuncu olmak için: Vendas Klavye - Kulaklık - Mouse Seti

Masanıza yerleştirdiğiniz anda kendinizi tam bir oyuncu olarak hissetmenizi sağlayacak Vendas Klavye - Kulaklık - Mouse Setinde bulunan mouse, ayarlanabilir DPI hassasiyeti ve 4 işlev tuşu ile dikkat çekiyor. 114 tuşa sahip olan klavyenin oyuncular için geliştirilmiş hassas bir tuş takımı bulunuyor. 40 mm hoparlör sürücüsüne ve ayarlanabilir mikrofona sahip olan kulaklık, arttırılmış ses aktarım hassasiyetine sahip. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Özel tuşlara sahip klavye: ‎Cross Zebra Klavye - Kulaklık - Mouse Seti

‎Cross Zebra Klavye - Kulaklık - Mouse Setinde bulunan klavye; 104 tuşu, 50 özel multimedya tuşu ve tam 50 milyon vuruşluk kullanım ömrü ile dikkat çekiyor. ANC aktif gürültü önleme özelliğine sahip olan kulaklık, gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. 4 işlev tuşuna sahip olan mouse ise ergonomik tasarımı sayesinde uzun süre keyifli kullanım sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilek ağrısına son: Reidan Oyuncu Set

RGB aydınlatma desteğine sahip olan Reidan Oyuncu Set, oyuncuların ihtiyacı olan tüm ürünleri birarada sunuyor. 4800 DPI hassasiyetle çalışan mouse, uzun süre kullanım sonunda bile bilek ağrısı yapmayan ergonomik bir tasarıma sahip. Özel oyuncu tuşlarına sahip olan klavye, hassas bir kullanım için geliştirildi. Bass ve tiz sesleri en berrak şekilde aktaran kulaklık, gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni başlayanlar için ideal: Platoon Klavye - Kulaklık - Mouse Seti

Oyun dünyasına yeni adım attım, öyle çok büyük paralar harcamadan deneyim kazanmak istiyorum diyorsanız Platoon Klavye - Kulaklık - Mouse Seti tam size göre. Listemizdeki en uygun fiyatlı ürünleri sunan bu set ile elbette profesyonel bir deneyim yaşayamazsınız ancak sette bulunan ürünlerin tamamı temel kullanım için ideal özellikler sunuyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyun performansınızı bir kat daha arttıracak en iyi klavye - kulaklık - mouse seti önerilerini listeledik ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.