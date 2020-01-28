NBA efsanesi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, tüm dünyada müthiş bir şok yarattı. Bugün, Bryant ve Gianna'nın helikopterdeki son anlarıyla alay eden bir TikTok videosu, sosyal medyaya damga vurdu.

20 yıllık kariyerinde 18 kez All-Star seçilen ve beş kez NBA şampiyonluğu yaşayan Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, hiç şüphesiz parkeye ayak basan en başarılı basketbolculardan bir tanesi. Kazanma hırsı, azmi, mücadeleci ruhu ve imajı ile NBA’in poster yüzlerinden biri olan Bryant, zamansız bir şekilde aramızdan ayrıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana basketbolu sevdiren, bugün kariyerlerinin zirvesine doğru ilerleyen pek çok sporcuya ilham kaynağı olan ikonik sporcu, NBA’in şimdiki marka değerine ulaşmasına en fazla katkı veren isimlerin başında geliyordu.

Onun ölümününü sadece NBA ve spor için değil, hayata dair tüm dinamikler için kelimelere dökmek çok zor. Bryant, 2016 yılında basketbolu bırakırken, bir daha hiçbir zaman aktif bir sporcu olarak ayak basamayacağı salondan, “Black Mamba out” sözleri ile ayrılmıştı. Bizler onun basketbolu bırakmasını henüz içimize sindirememişken, şimdi ona ebediyen veda etmenin ağırlığı ile yüzleşmek zorunda kaldık. ‬

Kobe Bryant, hem sportif duruşu hem de centilmenliği ile takdir kazanmıştı

Bryant ve kendisi gibi basketbolcu olan 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybetmesi, sosyal medyayı da büyük bir üzüntüye boğdu. Dünyanın dört bir yanından yapılan paylaşımlar, aslında Kobe’nin toplumsal bir figür olduğunu ve çevremizdeki hemen herkesin hayatına bir noktada dokunduğunu gösteriyor. Elbette yapılan paylaşımların içinde korkunç derecede irite edici olanlar da vardı.

Pazar günü @FlexxTwin adlı bir Twitter kullanıcısı, Bryant, Gianna ve helikopter pilotunun son anlarıyla alay eden bir TikTok videosunu tepki göstererek takipçileri ile paylaştı. Videonun kim tarafından yüklendiği belli değil; ancak söz konusu paylaşımın gelen tepkilerden sonra TikTok’tan kaldırıldığı bildirildi. Bryant ve kızının ölümü ile alay eden kısa video, şu ana kadar Twitter’da 1,3 milyondan fazla kez görüntülenme almış durumda.

Bryant ve kızı Gianna’nın ölümü ile alay edilen TikTok videosu