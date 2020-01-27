Amerikan basketbol ligi NBA’in efsanevi oyuncular Kobe Byrant, dün gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Byrant’ın hayatını kaybettiği kazanın nedeni resmi kurumlar tarafından henüz açıklanmadı. Ancak Bryant’ın ölümünü duyuran TMZ magazin sitesi, ipuçlarını takip ederek kazanın yoğun sis ve pilot hatası nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Kobe Byrant’ın hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Kazanın nedeni, resmi kurumlar tarafından açıklanmazken; Byrant’ın ölüm haberini duyuran TMZ magazin sitesi, kule konuşmaları ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkarak kazanın nedeni ile ilgili bir iddia ortaya attı. TMZ, elde ettiği verilerden kazanın yoğun sis ve pilotaj hatası nedeniyle olduğunu iddia etti.

TMZ’nin haberine göre helikopter, yoğun sise rağmen kalktı. Helikopterin kalmasının ardından her şey çok hızlı gerçekleşti. Yoğun siste yönünü kaybeden helikopter, kalkıştan 15 dakika sonra düştü. TMZ, helikopterin yoğun sis ile beraber pilot hatası nedeniyle de düştüğünü iddia ediyor.

İddiaya göre ABD saati ile 09:30’da helikopterin pilotu, Burbank Havalimanı kontrol kulesi ile temasa geçti. Pilot, yoğun sis nedeniyle daire çizmeye başladı. Düzgün bir görüş açısı sağlayamayan pilot batıya yöneldi. Sis nedeniyle batıya yönelen pilot, daha da yoğun bir sis tabakası ile karşılaştı ve helikopterin yönünü bu kez de güneye çevirdi. Helikopterin güneye yönelmesi, kazanın meydana gelmesinin de ana sebebi oldu çünkü güney tarafından bir dağ bulunuyordu.

Güneye yönelen pilot, helikopteri 1200 feetten 2000 feete yükseltti. Saat 09:45’te helikopter, henüz 1700 feetteyken çakıldı. Helikopterin dağa 298km hızla çakıldığı bildiriliyor. Helikopterin düşüşünü gören tanıklar, büyük bir hızla çakılan helikopterin anında alev aldığını söylediler.

Haberin başında belirtiğimiz gibi Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği kazanın nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. TMZ magazin sitesi, elde ettiği bilgilerden yola çıkarak kazanın nedeni hakkında sadece bir tahmin yürütüyor. Kazanın nedeni ancak resmi kurumlardan açıklama geldiğinde anlaşılacak.

Kobe Byrant’ın helikopterinin düşmeden önce izlediği yol ise şöyle: