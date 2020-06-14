Mortal Kombat 11'in Yeni DLC'si 4 Yeni Karakterle Gelebilir

İlk olarak 2019 tarihinde piyasa sürülen Mortal Kombat 11 belki de, en ek paket sıkıntısı çekmeyen oyunlardan biri. Sürekli getirdiği ek paketler ve temalarla oyunu ayakta tutan NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11'e 'Kombat Pack 3' isimli yeni bir ek paket getiriyor.

Oyun dünyasının en uzun soluklu serilerinden biri olan Mortal Kombat'in son oyunu Mortal Kombat 11, ek paketler almaya devam ediyor. En son duyurulan 'Kombat Pack 3' ile de oyuna 4 yeni karakterin ekleneceği söyleniyor. Ayrıca gelen DLC'de 4 yeni karakterin yanı sıra, önceki oyunlarda bulunan 3 karakter de Mortal Kombat 11'e gelecek.

Geçtiğimiz ay yayınlanan 'Aftermath' DLC'si ile oyuna, RoboCop, Sheeva ve Fujin oynanabilir karakterler olarak eklenmişti. NetherRealms Studios'un Aftermath ardından duyurduğu Kombat Pack 3 ile de oyuna John Wick, Deathstroke, Michael Myers ve Doom Slayer gibi karakterlerin eklenebileceği düşünülüyordu. Fakat bir Reddit kullanıcısının paylaştığı 'sızıntılara' göre bu isimlerden hiçbirisi Mortal Kombat 11'e Kombat Pack 3 ile gelmeyecek.

Kombat Pack 3, üç erkek ve bir kadın karakter içerecek:

Reddit üzerinde anonim bir kullanıcının verdiği bilgilerde oyuna gelmeyecek karakterler yer alırken, kesin olarak hangi karakterlerin ekleneceği bilgisi ise henüz paylaşılmamış durumda. Fakat yapılan bilgilendirmeye göre Mortal Kombat 11'e 3 adet erkek Mortal Kombat karakteri eklenecek. Bu 3 erkek karakterin yanı sıra bir adet de kadın 'misafir' karakter oyuna geliyor olacak. Ayrıca sızdırılan bilgilere göre bu 3 erkek karakterden biri istemeden de olsa başına kötü şeyler gelmiş ve kendini olayların ortasında bulmuş birisi olacak. Bu verilen ipucuna göre gelecek olan erkek karakterlerden birinin Mortal Kombat 9'da Earthrealm istilası sırasında polis olan Stryker olabileceği düşünülüyor.

Diğer gelecek olan karakterlere yönelik tahminler ise Reptile ve Mortal Kombat 10'un DLC'sinde yer alan Bo' Rai Cho olabileceği yönünde. Son olarak kadın karaktere baktığımızda, gerçekten tahmin yapması zor bir durumla karşılaşıyoruz. Fakat Aftermath ile gelen RoboCop'un ardından büyük bir kesim, yine 90'ların televizyon kuşağına damgasını vuran Savaşçı Prenses Zeyna'nın oynanabilir karakter olarak Mortal Kombat 11'e gelmesini istediklerini belirtiyor.