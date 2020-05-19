Komplo Teorisyenlerinden Koronavirüsle İlgili Yeni Teori

Koronavirüsün yaygınlaşmasıyla birlikte çoğalan bir diğer şey de salgınla ilişkili komplo teorileri oldu. Avustralya’da bulunan bir grup, Avustralya doları banknotunda yer alan bir şekilden yola çıkarak yeni bir komplo teorisi ortaya attı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insana bulaşan koronavirüs dünya gündemini meşgul etmeye devam ederken komplo teorisyenleri de boş durmuyor. Independent Türkçe’de yer alan habere göre koronavirüs salgınının gerçek olduğuna inanmayan komplo teorisyenlerinin yeni hedefi 10 Avustralya doları banknotu oldu.

10 Avustralya doları banknotunun sağ alt köşesinde COVID-19 virüsü partikülünü andıran sivri uçlu bir desen bulunuyor. Ortaya atılan yeni komplo teorisine göre 2017 yılında piyasaya sürülen banknotta yer alan bu desen, COVID-19 salgınının bir aldatmaca olduğunu gösteriyor.

Komplo teorisyenlerinin salgın ve banknot arasında kurduğu ilişki:

Avustralya’da yayın yapan bir haber sitesi olan news.com.au, bir haberinde yerel bir Facebook grubundaki gönderiye yer verdi. Habere göre gönderinin açıklama kısmında şu ifadeler yer alıyor: “10 Avustralya dolarının yeni banknotu, koronavirüs sembolleriyle bezeli. Böyle bir şeyi kafanızdan uyduramazsınız! #halauyanmadınızmı”

Avustralya’nın Sidney ve Melbourne şehirlerinde küçük protestolar düzenleyen koronavirüs karşıtı grup, salgının nüfusun genelinin aşı olması için milyarderler ve hükûmetler tarafından düzenlenen bir proje olduğunu iddia ediyor. Grup, ortaya attıkları iddiaya referans olaraksa birçok bilim sitesi tarafından yalanlar içerdiği ortaya konulan Plandemic isimli videoyu gösteriyor.

Plandemic isimli bu videoda aşı karşıtı fikirleriyle bilinen Judy Mikovits, plajların kapatılması gibi kararları eleştiriyor. Ayrıca video boyunca Mikovits tarafından birçok iddia ortaya atılıyor ki bu iddiaların hepsinin çürütüldüğünü de belirtmek gerekiyor. Koronavirüs karşıtı bu grup, 5G antenlerinin koronavirüsle bağlantılı olduğunu da iddia ediyor ki bu iddianın da çürütüldüğünü söyleyelim. Koronavirüs karşıtı grubun virüsle ilişkilendirdiği sivri uçlu daireler, Avustralya’ya özgü bir akasya türünün sivri uçlu yuvarlak şeklini temsil ediyor.