Konami'nin ülkemizde büyük talep gören ücretsiz futbol oyunu eFootball, merakla beklenen 1.0 güncellemesine sonunda kavuştu. Güncellemeyle birlikte oyunda birçok iyileştirme yapıldı, yenilikler eklendi.

Futbol hayranlarının severek oynamaya devam ettiği eFootball 2022, bugün devasa bir güncellemeye kavuştu. Konami tarafından geliştirilen ve Eylül 2021’de yayımlanan futbol simülasyonu oyunu, 1.0.0 güncellemesini alarak birçok iyileştirme ve yeniliğe ev sahipliği yapmaya başladı.

Konami, yeni güncellemeyle birlikte oyuna neler eklendiğini ve yapılan iyileştirmeleri de Türkçe yayımladığı blog gönderisiyle paylaştı. Paylaşılan gönderide oyuna yeni komutlar ve modern futbol oyunlarında yaygın olan birçok unsurun eklendiği, oyun dengesinin elden geçirildiği ve hataların düzeltildiği ifade edildi. Yeni güncellemeyle gelen en önemli özellikler de şu şekildeydi:

Defans kontrollerinde değişiklikler:

eFootball ekibi, oyuncuların defans hakkındaki şikâyetlerine kulak verdi ve oyunun varsayılan düğme ayarlarında değişiklik yaptı. Ayrıca oyuna topun daha proaktif bir şekilde geri kazanılmasını sağlayacak ‘Omuzla Müdahale’ komutu eklendi. Oyundaki komutlar şu şekilde güncellendi:

Baskı: Topu ayağında tutan rakibe baskı uygulayarak topu geri kazanın.

Topu ayağında tutan rakibe baskı uygulayarak topu geri kazanın. Yakından Takip Et: Topu süren rakibe hafif çömelmiş bir duruşla ve daha hassas adımlarla baskı yapın. Bu aynı zamanda pasları ve şutları engellemek için de etkilidir.

Topu süren rakibe hafif çömelmiş bir duruşla ve daha hassas adımlarla baskı yapın. Bu aynı zamanda pasları ve şutları engellemek için de etkilidir. Omuzla Mücadele: Rakip oyuncuyu omzunuzla iterek topu geri kazanın. Özellikle top, rakibin ayağının uzağındayken veya rakip, topu sıkıştırmaya çalışırken etkilidir.

Pas vermede iyileştirmeler:

Yine pas verme sorunlarına da değinen ekip, pas hızını hızlandırdı, topun sekmesini bir hızlanma kuvveti olarak kullanan bir mekanizma olarak uyguladı. Değişikliklerle birlikte ‘ritmik pas verme oyunu’ imkânı da oyuna gelmiş oldu. Pas için hedef belirleme kararları, pas alırken gelişmiş YZ karar verme süreçleri ve pas alırken gelişmiş hareketlerde de düzeltmeler yapıldı.

Bunlara ekstra olarak oyuna pas vermeyi daha keyifli hâle getirecek, topa çeşitli özel eğimlerle vurulmasını sağlayacak ‘Dudak Uçuklatan Pas’ komutları eklendi.

Top sürme, şut çekme ve oyun planında değişiklikler: