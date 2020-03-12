PES 2020’ye Ücretsiz Euro 2020 DLC’si Geleceği Doğrulandı

Dünyayı saran Corona virüsü tehlikesi nedeniyle ertelenmesi gündeme gelen Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın, PES 2020’ye ücretsiz bir DLC paketi olarak ekleneceği resmileşti.

Corona virüsü salgını pek çok sektörü etkiledi. Ülkemizde de görülen salgından elbette futbol da etkileniyor. İtalya’da ligler ertelenirken Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda da seyircisiz maçlar görülüyor.

Son olarak 2020 Avrupa Şampiyonası’nın ertelenebileceği gündeme geldi. Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ertelenmeyeceği bir yer var: Futbol oyunları. Turnuva DLC’si PES 2020’ye ücretsiz olarak gelecek.

Avrupa Şampiyonası PES 2020’ye geliyor

PES 2020’nin Avrupa Şampiyonası DLC’si 30 Nisan tarihinde çıkacak. PlayStation 4’te PES 2020 oynayan bütün oyuncular, turnuva içeriğine ücretsiz olarak erişebilecek. Oyuna sahip olan kişilerin hiçbir ücret ödemesi gerekmeyecek. PES 2020 ile Euro 2020’nin bir arada bulunduğu versiyon da PlayStation mağazasında yer alacak.

Şimdilik bu versiyon PlayStation için özel olacak, bilgisayar oyuncuları henüz bu içeriğe erişemeyecek. Konami’nin oyunu diğer platformlarda da Euro 2020 içeriğiyle destekleyip desteklemeyeceği ise bilinmiyor.

55 ülke, 2 stadyum

Yeni DLC için UEFA’ya üye 55 milli takımın tamamı lisanslandı. Yani oyunda Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi devlerden birini ya da Andorra, Malta ve San Marino gibi daha ziyade “yenilir armada” tadındaki takımları kontrol edebileceğiz. Resmi turnuva kupasının da yer alacağı DLC ile birlikte İngiltere’deki efsanevi stadyum Wembley ve Rusya’daki St. Petersburg stadı da oyuna eklenecek.

Oyuna turnuva için yeni bir top eklenecek olsa da turnuva finaline özel üretilecek top bu DLC’de yer almayacak. Turnuvanın finalinde kullanılacak top, oyuna haziran ayında eklenecek.

Güncellemede ayrıca Ultimate Team moduna da yenilikler gelecek. Özel “öne çıkan oyuncular” turnuva moduyla erişilebilir olacak. Ayrıca oyunda, gerçek hayattaki maç günlerinde ülkenizi temsil edebileceğiniz özel maç günleri de olacak.

Türkiye de Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek. Milli takımımızın grubunda İtalya, Galler ve İsviçre yer alıyor. Bu defa turnuva tek bir ülkede değil Avrupa’ya yayılmış olarak düzenlenecek.