Kedilerin ve köpeklerin mama/su kaplarında, hiç aklınıza gelmeyecek bir tehlike yatıyor. Peki tam olarak nedir bu tehlike?

Hayatımızı paylaştığımız kedi ve köpeklerimize en iyi yaşam koşullarını sunmak istiyoruz, değil mi? Bunun için öğrenmemiz ve uygulamamız gereken çokça şey var.

Bunlardan biri de, bugün bahsedeceğimiz “biyofilm” konusu. Muhtemelen bu içeriği okuduktan sonra bazı alışkanlıklarınızı değiştireceksiniz…

Kedilerin ve köpeklerin kaplarında, “biyofilm” adlı bir organizma topluluğu var.

“Biyofilm”, köpek ve kedi mamalarında ve su kaplarında büyüyebilen, köpekler ve kediler için sağlık sorunlarına neden olan, kronik veya kalıcı enfeksiyonlara yol açan zararlı mikroorganizmalardan oluşan bir organizma topluluğu.

Bu topluluklar; bakteri, mantar, alg veya diğer mikroorganizmalardan oluşabiliyor ve temas edilen çeşitli yüzeylerde bulunabiliyor.

Kedi ve köpeklerin su/mama kapları, biyofilmlerin favori mekânları.

Nem ve organik maddenin varlığı nedeniyle köpek ve kedi maması ve su kapları biyofilmlerin oluşumuna yol açabiliyor. Yiyecek kalıntıları, nem ve her şeyden önce yüksek sıcaklıkların birleşimi; mikroorganizmaların yüzeye yapışması ve bir biyofilm tabakası oluşturması için ideal bir ortam yaratıyor.

Bu biyofilmler, küçük dostlarımızın sağlığına zararlı olabilecek bakteri, mantar veya diğer mikroorganizmaları içerdiğinden biyofilm oluşumunu önlemek ve bu kontaminasyon riskini azaltmak için kaplarını ve oyuncaklarını düzenli olarak temizlemek çok önemli.

Biyofilm oluşumu nasıl engellenir?

Her mama saatinden sonra kapların; evcil hayvanlara uygun sabun ve suyla yıkanması tavsiye ediliyor. Sirkeyle de yıkanabilir. Özellikle yiyecek artıklarını sıcak suyla yıkamak önemli.

Kapları yıkadıktan sonra temiz bir bezle kurulayın ve tamamen kuruduğunda kullanmaya başlayın. Aksi takdirde nem, biyofilmlerin yine kolayca oluşmasına sebep olacak.

Her hayvan bunu kabul etmeyebilir ama denenebilecek bir yöntem daha var. Mama ve su kaplarının içine birkaç damla su-sirke karışımı damlatabilirsiniz.

Son olarak; çatlaklı, çizikli, kırık kapları atın. Çünkü böyle ortamlar da biyofilm oluşumunu tetikliyor ve mikroorganizmaların o çatlaklarda birikmesine yardımcı oluyor.

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