köpekler, sahiplerinin stresinden etkileniyor

Köpeklerin hem sahiplerinin hem de bulunduğu ortamdaki diğer canlıların streslerinden etkilendiği tespit edildi. Araştırmacılar, köpeklerini veterinere götürecek köpek sahiplerine bazı tavsiyeler verdiler.

Kuzey İrlanda'da hizmet vermekte olan Belfast Kraliçe Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, köpeklerle ilgili bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma, köpeklerin sahiplerinin veya bulundukları ortamdaki stresten etkilenebildiklerini gözler önüne serdi.

Araştırma kapsamında 28 köpek ve sahibinin, veterinerdeki stres durumları takip edildi. Çalışma kapsamında hem köpeklere hem de sahiplerine kalp atış hızlarını ve kalp atış hızı değişkenliğini ölçebilen cihazlar takan araştırmacılar, sahiplerinin stres seviyesinden kaynaklanan değişimleri köpeklerde de gözlemlediler. Araştırmacılar, köpeklerin insanlardan kaynaklı olarak duygusal bulaşma yaşadıklarını açıkladılar.

Eğer bir köpeğe sahipseniz, veteriner ziyaretlerinde bunlara dikkat edin

Araştırmacılar, elde ettikleri bulgular ışığında köpek sahiplerine bazı tavsiyeler verdiler. Bu tavsiyelerin ilki, köpeklerin veterinere götürüldükleri zaman bir süre bekletilmeleriyle ilgiliydi. Böylelikle hem sahibi hem de köpek sakinleşecekti. Ayrıca veterinerler, köpek sahiplerini sakinleştirmeliler. Bu durumda köpeğin stres seviyesi de düşecek, böylelikle daha konforlu bir muayene süreci geçirilecektir.

Bu arada; araştırma kapsamında köpek sahiplerinin sakinleştirilmesi için basit nefes egzersizleri yaptırdılar. Yapılan çalışmada, bunun işe yaradığı tespit edildi. Yani siz de veterinere gittiğiniz zaman kendinizi stres altında hissederseniz, internette bulacağınız birkaç nefes egzersizini kullanarak sakinleşebilirsiniz. Bu durum, köpeğinizin de sakinleşmesini sağlayacaktır.