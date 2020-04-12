Covid-19 Sonrası Endüstri 4.0 Hayatlarımızı Değiştirebili

Koronavirüs salgını dünyayı etkiledi ve insanlık olarak bu tür bir pandemiye hazır olmadığımız acı bir şekilde ortaya çıktı. Yeni dönemde insanlığın ayağa kalkmasında Endüstri 4.0 önemli rol oynayabilir.

Dünya çapında pek çok ülke, Covid-19 pandemisi ile başa çıkmaya çalışıyor. Bu dönemde teknolojinin değeri daha da öne çıkıyor. Çalışma şekilleri daha fazla teknoloji ile entegre hale geliyor, eğitim eve taşınıyor.

Hayat bir virüs yüzünden bir anda durmayacak. İnsanlık tarihi boyunca karşılaştığı farklı sorunlarla başa çıkmak için değişik yöntemler geliştirmiştir. Pandemi sürecinde de yeni ve inovatif yollar bulunacaktır.

Endüstri 4.0, geleceğin temeli olabilir

Endüstri 4.0 ya da 4’üncü Sanayi Devrimi ifadelerini sık sık duyuyoruz. Ülkemizin hemen her köşesinde bir “Endüstri 4.0 ve X” temalı seminer, festival, eğitim yapılıyor. Yine de geçiş sürecini esas hızlandıran şey pandemi oldu.

İçinde bulunduğumuz süreçte 4’üncü sanayi devriminin, hayatımızın normal akışını sürdürmemiz için ne kadar büyük önem taşıdığı ortaya çıktı. Uzaktan eğitim yapıyor, toplantılarımızı internet üzerinden gerçekleştiriyor, işlerimizi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. İnternetten alışveriş eski bir şey değil ancak temel ev ihtiyaçlarını bile artık internetten alıyoruz.

Tabii bu yukarıdakiler işin yalnızca kişilere etki eden kısmı. Bir de perde arkasında kalan veriler ve büyük veri adı verilen bir fenomen de var. Bize salgını izleme, olası yayılma süreçlerini daha gerçekleşmeden tespit edebilme ve elimizdeki veri kalabalığından anlamlandırılabilir sonuç elde etme şansını veriyor.

Teknoloji sorunları çözebilir

Son dönemde yeni teknolojilerin en dikkat çekici kullanımlarından biri 3 boyutlu yazıcılar ile yapılan ürünler. Bu yazıcılar sayesinde solunum araçları, maskeler, ekipmanlar üretildiğini biliyoruz. Teknoloji kullanımları bu kadarla da kalmayabilir.

Endüstri 4.0 ile birlikte sosyal mesafe korunarak işlemler gerçekleştirilebilir. Örnek vermek gerekirse blok zincir teknolojileri kullanılarak uzaktan sözleşmeler imzalanabilir. Yapay zeka fabrikalarda uzaktan veri toplamayı ve karar vermeyi sağlayabilir.

Endüstriyel nesnelerin interneti, bulut bilişim, küresel çapta uzaktan erişim gibi değişiklikler pek çok büyük değişimi de beraberinde getirecektir. Yakında yollarımızı otonom araçlarla paylaşıp hayatımızı uzaktan yaşayabiliriz.

Toplumların dijital DNA’sı

Her kriz ve her büyük salgın, sonrasında o sorunla karşılaşan toplumlarda değişimler yaratır. Bu pandemiden sonra da benzer bir durum ortaya çıkacaktır. Bazı araştırmacı, düşünür ve bilim insanları bu yeni dijital değişimin toplumların DNA’sına işlendiğini ve kabul edilmesi gerektiğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir gelişim için sunduğu gereksinimler arasında herkesin sağlığı ve herkesin iyiliği kavramı da var. Şu andaki küresel kriz döneminde herkese birlik ve beraber hareket etme çağrıları yapılması da boşuna değil. Bakalım bu kriz döneminden çıkarken insanlık neler öğrenmiş ve ne yönde değişim göstermiş olacak.