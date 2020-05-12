ASELSAN, 'Defence News Top 100' şirketleri listesine göre halka açık şirketler sıralamasında, yeni tip koronavirüs salgını sürecinden dünyadaki piyasa değeri en az etkilenen ilk 4 savunma şirketlerinden biri oldu.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, etkin tedarik gücü ve dışa bağımlılığın günden güne azalmasıyla tedarik kaynaklı muhtemel sorunlardan en az düzeyde etkilendiklerini, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak ve bilançoyu olası kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemi aldıklarını belirtti.

Çalışmalar Eksiksiz Devam Ediyor

Görgün, ASELSAN açısından yılın ilk çeyreğinde hasılat, büyüme ve karlılık kalemlerinde hedeflerin gerçekleştiğini bildirdi. Ayrıca Görgün, yıl sonu beklentilerine ve takvime uygun olarak tüm çalışmaların eksiksiz sürdürüldüğünü ifade etti.

Olağanüstü Güvenlik Tedbirleri Alındı

Covid-19 salgınında ilk vakanın ortaya çıktığı günden itibaren şirketin tüm yerleşkelerinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldıklarını söyleyen Görgün, çalışanlarının takibi ve bilgilendirilmesini aralıksız yaptıklarına dikkati çekerek şunları dile getirdi:

"ASELSAN'ın tüm faaliyetlerinin yalnızca ekonomik alanda değil, topluma katkı ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü, 'Ben değil, biz' anlayışıyla 83 milyonluk ailemize layık olabilmek için azimle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmekten onur duyarız. Bu küresel kriz süreci, iş yapış modellerinden insan odaklı yaklaşımlara, tedarik süreçlerinden teknoloji yol haritalarına kadar şirketler için birçok fırsatı da içinde barındırıyor. Bu süreci doğru okuyan ve yöneten şirketler büyük kazanımlar elde edecek."