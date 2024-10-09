Artık nakit kullananımız kalmadı. Bir çikolata alacak olsak bile kartı yapıştırıyoruz. Gündelik hayatımızda bu kadar çok kullandığımız bir şeyin nasıl çalıştığına göz atalım mı?

Banka veya kredi kartımız bir POS (Point of Sale) cihazına yerleştirildiğinde, işlemin tam olarak nasıl gerçekleştiğini hiç düşünmüş müydünüz?

Teknik ve güvenlik açısından detaylı olarak sizin için açıklayalım.

Çip ve manyetik şerit olmak üzere iki teknoloji kullanılıyor.

Kartın ön kısmındaki çip, POS cihazına yerleştirildiğinde her işlem için benzersiz bir kod üretiyor. Bu kod, tek işlem için özel olarak tasarlanıyor ve tekrar kullanılamıyor. Bu yüzden daha güvenli olduğunu söyleyebiliriz.

POS cihazının yan kısmında bulunan manyetik şerit ise kart sahibinin temel bilgilerini (kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik bilgileri) içeriyor ve bilgiler okunarak POS cihazına iletiliyor.

Peki bu işlemler tam olarak nasıl gerçekleşiyor?

Kartınızı cihaza taktığınızda veriler okunuyor ve bankayla iletişime geçiliyor. Bu süreçte bilgiler okunup POS cihazına iletiliyor. Çipli kart değilse de değindiğimiz üzere manyetik şeritteki bilgiler okunuyor.

Bilgiler okunduktan sonra POS, kartın bağlı olduğu bankaya ödeme talebi gönderiyor ve yine az önce bahsettiğimiz gibi bir şifreleme protokolü kullanılıyor. POS cihazının bankaya gönderdiği mesajda alışverişin tutarı ve kart bilgileri yer alıyor.

Temassız ödemede de NF) adı verilen kısa mesafe radyo dalgalarıyla çalışan bir teknoloji kullanılıyor. Çip, POS cihazındaki NFC okuyucu ile iletişim kuruyor.

Banka talebi aldığında kartın aktifliğini, limitini ve şüpheli bir işlem olup olmadığını kontrolden geçiriyor. Eğer kartın son kullanma tarihi geçmediyse, limiti varsa ve şüpheli bi işlem tehdidi görmediyse cihaza bir onay kodu gönderiyor.

Bu, işlemin tamamlandığını gösteriyor ve son olarak “Onaylandıysa fişi atabilirsiniz.” diyoruz. İşlem tamamlandığında ise kart limitimizdeki tutar düşüyor. Banka da satıcıya bizim için ödeme yapma taahhütü veriyor.

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