Dünya üzerinde pek çok insan kripto paraya yatırım yapıyor. Peki hangi ülkenin vatandaşları kripto paraya daha fazla yatırım yapıyor merak ettiniz mi? Yapılan son araştırmaya göre herhangi bir kripto parası bulunan internet kullanıcıları açıklandı. Zirvenin lideri ise yüzde 25,9 ile Türkiye.

Dünya geneline baktığımızda kripto paraların çok da iyi bir dönemden geçmediğini görüyoruz. Ancak buna rağmen hala ciddi bir pazar payı bulunan kripto paralar piyasada kendine yer edinmeye devam ediyorlar. İş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı işlerde hizmet sunan MicroStrategy'nin yönetim kurulu başkanı ve kurucu ortağı olan girişimci Michael J. Saylor, Twitter hesabından bir grafik paylaştı.

Paylaşılan bu grafikte dünya üzerinde 16 - 64 yaşları arasında herhangi bir kripto paraya sahip internet kullanıcılarının oranına bakıldı. Buna göre tüm dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 12,3'ünün herhangi bir kripto paraya sahip olduğu paylaşıldı. Ekim 2022 tarihli veride kripto paraya yatırım yapan en fazla internet kullanıcısı barındıran ülkenin ise Türkiye olduğu görüldü.

Türkiye'nin kripto paraya sahip insan sayısında önde olduğu görülüyor.

16 ila 64 yaşları arasındaki insanları kapsayan bu grafiğe göre Türkiye'nin yüzde 25,8 ile en fazla kripto paraya sahip insan barındıran ülke olduğu görülüyor. Elbette bu grafiğin "internet kullanıcıları" arasından yapıldığını belirtmek gerekiyor. Kripto paraya yatırım yapıp bunu dile getirmeyen, çevrimdışı ortamlarda saklamayı tercih eden çok sayıda insan bulunabilir.

Kripto paraya yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye'den sonra sırasıyla Arjantin, Filipinler, Güney Afrika ve Tayland geliyor.

Kripto paralar tekrar yükselecek mi?

Öncelikle bunu kesin olarak söylemenin hiçbir yolu yok. İnsanlar kripto paraya olan güvenlerini kaybetmeye başladılar. Kazananlar olduğu gibi çok sayıda insan ciddi miktarda paralar kaybettiler. Bu paylaşımı yapan Michael Saylor ise paylaştığı tweet'te "Zamanı geldiğinde dünyadaki hiçbir güç Bitcoin'i durduramaz." dedi. Bitcoin ve diğer kripto paraların nasıl bir yol izlediğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.