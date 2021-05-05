Bilime Göre Küçük Köpekler, Büyük Köpeklerden Daha Agresif

Helsinki Üniversitesi'nde 9000'den fazla hayvanın incelenerek yapıldığı bir araştırma, küçük köpeklerin büyük ve orta boy köpeklerden daha agresif davranma olasılığına sahip olduğunu buldu. Bunun, küçük köpeklerin daha savunmasız ve daha ürkek olmasından kaynaklanıyor olabileceği düşünülüyor.

Daha önce hiç sokakta yürürken veya bir barınağa gittiğinizde küçük köpeklerin, büyük köpeklere kıyasla daha saldırgan hareketler sergilediğine tanık oldunuz mu? Yapılan yeni bir araştırma, boyut olarak daha küçük köpeklerin, büyük köpeklere kıyasla saldırgan olmaya daha eğimli olduğunu ortaya koydu.

'Kısa Adam sendromu / Napolyon sendromunu' da doğrulayan küçük köpekler, genellikle diğer köpeklere ve özellikle de büyük olanlara karşı daha saldırgan görülür. Yaş, yetiştirilme, mizaç, diğer hayvanlarla ne kadar rahat oldukları gibi bir dizi faktör olsa da küçük köpekler, daha büyük olanlara kıyasla yoldan geçip giden bir köpekle kavga etmeye daha meyilli olacaktır.

9000'den fazla köpeğin davranışı incelendi:

Scientific Report dergisinde yayımlanan çalışmada Helsinki Üniversitesi'nden araştırmacılar, çeşitli cinslerden 9000'den fazla köpeğin davranışını incelediler. Çalışma kapsamında köpeklerin ne sıklıkla havladıkları ve homurdandıkları analiz edildi ve diğer hareketleri takip edildi.

Yapılan incelemeler sonucu minyatür kanişler (poodle) ve schnauzer'lar huysuz, küçük köpekler listesinin en tepesinde yer alırken; listenin diğer ucunda ise labrador retriever, golden retriever ve Lapponian çoban köpeği gibi daha büyük boyutlu köpekler yer aldı.

Daha ürkek oldukları için daha saldırgan olabilirler:

Yapılan çalışma, ürkekliğin küçük köpeklerle büyük olanlara kıyasla daha sık ilişkilendirildiğini ve onları genel olarak davranışsal sorunlara karşı "daha savunmasız" hale getirdiğini belirtiyor. Bu noktada küçük köpekler genelde daha büyük ırklarla aynı düzeyde eğitim almadığı için, bunun daha agresif eğilimlere yol açabileceği düşünülüyor.

Vücut ölçüsü dışında saldırganlığa yol açan başka faktörler de bulunuyor. Bu noktada araştırma, erkek köpeklerin dişilerden daha agresif olduğunu ve yaşlı köpeklerin de gençlere göre yine daha agresif olduğunu buldu.