Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken kayda alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun 9 yıl önce bir forumda yazdığı, isyan dolu Knight Online mesajı ortaya çıktı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu öne sürülen Kürşat Ayvatoğlu isimli kişinin, lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullanırken kayda alındığı görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından harekete geçen İçişleri Bakanlığı, Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bugünse uyuşturucu kullanırken kayda alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun yıllar önce bir forumda yazdığı, isyan dolu Knight Online mesajı ortaya çıktı. 2012 yılına ait olan mesajda Ayvatoğlu, oyundan bir arkadaşının kendisini hırsızlıkla suçladığını ancak kendisinin aslında oyundaki eşyaları çalmadığını anlatmaya çalışıyor.

İşte Ayvatoğlu'nun 2012 yılında forumtr'de paylaştığı isyan dolu Knight Online mesajı:

Anladığımız kadarıyla bu mesajda Ayvatoğlu, o dönemler hırsızlıkla suçlandıktan sonra kendi savunmasını veriyor ve aslında hesabı soyan kişinin, PowerAngel nickli Mücahit adlı arkadaşı olduğunu söylüyor.

2012 yılına ait bir forum mesajının bugün ortaya çıkması sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü. Konuya esprili bir dille yaklaşan Twitter ahalisi, yaptıkları paylaşımlarla herkesi güldürdü. İşte bu paylaşımlardan birkaçı: