Bilim insanlarının dikkatini, kısa bir zaman önce bir şey çekti. Kuşların yuvalarında resmen yılan derileri vardı. Yani kuşlar buldukları tüm yılan derilerini direkt yuvalarına taşıyorlardı.

Araştırmacılar da bu gizemi çözmek için elbette kolları sıvadı. Peki sizce bunun sebebi ne olabilir? Yılanların derilerinin, kuşlara nasıl faydası dokunabilir?

Gelin, bu sorunun cevabını verelim.

Aslında kuş yuvalarında yılan derilerinin olmasının beklenmedik bir sebebi var.

Kuşların, yuvalarına yılan derilerini taşımaları hâlihazırda tuhaf bir davranışken, Cornell Üniversitesi’nden Dr. Vanya Rohwer’a göre, doğada yılan derisi bulmak da bir o kadar zor.

Dr. Vanya ve konuyla ilgilenen bilim insanları, kuşların bunları nereden bulduğunu ve neden yuvalarına taşımak için bu kadar fazla güç ve zaman harcadıklarını anlamlandırmaya çalıştı.

Öncelikle kuş yuvalarına ait tarihi kayıtlara bakıldı.

Şaşırtıcı bir şekilde ağaç ve kayalıklardaki deliklere yapılan yuvaların, üstü açık yuvalara kıyasla yılan derisi bulundurma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmacılar ilk etapta bu derilerin, kuş yuvalarından parazit ve mikropları uzak tuttuğunu düşündü.

Fakat yapılan incelemeler sonrasında böyle bir etki ile karşılaşmadılar. Sonrasında ise New York’ta koruma altında olan Monkey Run Doğal Alanı’nda bir deney yapıldı.

Hem kayalık veya ağaçlara hem de üstü açık olan toplam 145 yuvaya, bıldırcın yumurtaları yerleştirdiler. Ardından kutuların yarısına da yılan derilerini koydular.

Sonuç ise tüm araştırmacıları şaşırttı.

Yılan derisinin bulunduğu yuvalardaki yumurtaların, 14 günlük kuluçka döneminden sağ çıkma ihtimali çok daha yüksekti. Derilerin bulunmadığı yuvalarda ise bu ihtimal düşüktü. Yani yılan derileri, tuhaf bir şekilde kuşları hayata bağlıyordu.

Ayrıca araştırmacı Vanya Rohwer’a göre yılan derileri, kuş yumurtalarını kaçırmaları ile ünlü fareler gibi bazı memelilerin, bu sayede kuş yuvalarından uzak durduğunu da tahmin ediyor.

Özetle eğer bir kuş yuvasında yılan derilerine rastlarsanız, bunları ait olduğu yerde bırakın. Kuşların bir bildikleri var ve yavrularını hayata bağlamaya çalışıyorlar!

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