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KVKK, Kamu Kurumları İçin Yeni Düzenleme Yayımladı: Kişisel Veriler Gerekmedikçe Yayımlanmayacak!

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KVKK'nın kararıyla kamu kurumlarının internet sitelerinde ve sosyal medyada açıkça yayımladığı kişisel verilere sınırlama getirildi.

KVKK, Kamu Kurumları İçin Yeni Düzenleme Yayımladı: Kişisel Veriler Gerekmedikçe Yayımlanmayacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kamu kurum ve kuruluşlarının internet ortamında yayımladığı belgelere ilişkin yepyeni bir düzenleme yayımladı. Resmî Gazete’de yayımlanan değişikler, yalnızca merkezi genel idare kurumlarını değil, aynı zamanda belediyeleri, il özel idarelerini, üniversiteleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip tüm diğer kuruluşları kapsama alıyor.

Kurul tarafından yürütülen incelemelerde, kamu kurumlarının internet sitelerinde yer alan ilan ve belgelerde ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, görev yeri, sicil numarası, öğrenim durumu ve askerlik bilgisi gibi çok sayıda hassas kişisel verinin açıkça paylaşıldığı tespit edildi. Bunun ardından da gerekli önlemler ve verileri güvenliği için yeni düzenlemeye gidildi.

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KVKK, Kamu Kurumları İçin Yeni Düzenleme Yayımladı: Kişisel Veriler Gerekmedikçe Yayımlanmayacak!
kvkk

Hukuki olarak gerekmedikçe kişisel veriler yayımlanmayacak

kvkk

Sınav ve başvuru sonuçları listelerinde ise KPSS puanları, aday ve öğrenci numaraları, doğru-yanlış sayıları, başarı durumları, asil-yedek bilgileri, eksik evraklar ve hatta sınava kabul edilmeme nedenleri gibi detayların herkesin erişimine açık hâlde yayımlandığı vurgulandı. Yeni düzenleme ile bu pratiklerin tamamı hukuki denetim altına alınıyor.

Karara göre kurumlar, kişisel verileri ancak KVKK bünyesinde belirtilen geçerli bir hukuki gerekçenin varlığı hâlinde internet ortamında yayımlayabilecek. Hukuki bir dayanağın bulunmaması durumunda ise her türlü veri paylaşımı tamamen durdurulacak. Böylece vatandaşların verileri çok daha güvende olacak. Kurumlar, yalnızca yapılan duyurunun nihai amacı için gerekli olan "asgari düzeydeki" kişisel veriyi paylaşmakla yükümlü kılınacak. Gereksiz görülen tüm kişisel veriler belgelerden tamamen çıkarılacak veya maskeleme yöntemiyle gizlenecek.

Sınav, kura ve benzeri süreçlerin sonuçlarının internet sitelerinde toplu ve herkesin erişebileceği açık listeler hâlinde ilan edilmesi uygulaması da bu düzenlemeyle sona eriyor. Kurumlar, bu sonuçları sadece ilgili kişinin kendi verisine ulaşabileceği özel yöntemlerle duyuracak. KVKK, söz konusu sonuçların uygun e-Devlet platformları üzerinden ya da iki aşamalı kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak paylaşılmasını tavsiye etti. Böylece, zorunlu haller dışında adayların birbirlerinin sınav sonuçlarını, puanlarını ve kişisel detaylarını görmeleri teknik olarak engellenmiş olacak.

Son olarak düzenleme kapsamında, kişisel veri barındıran internet duyurularının ağ üzerinde ne kadar süreyle kalacağı da önceden net bir takvime bağlanacak. Yayımlanan ilanın veya sürecin amacı ortadan kalktığı an, ilgili paylaşım derhal yayından kaldırılacak. Gerekli görülen durumlarda ise bu veriler tamamen silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecek. Gereğinden fazla veri barındıran mevcut belgelerde ise vakit kaybetmeksizin maskeleme işlemleri yapılacak.

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