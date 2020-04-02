La Casa de Papel’in 4. Kısım Bölüm İsimleri Belli Oldu

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de büyük merakla takip edilen dizi La Casa de Papel’in 4. Sezonu yarın saat 10’da Netflix üzerinden yayında olacak. Sevilen platform Netflix bugün yaptığı bir paylaşımda dizinin hayranlarını memnun edecek şekilde yeni sezondaki 8 bölümün isimlerini paylaştı.

Oyuncu kadrosu ve barındırdığı aksiyonla beğeni kazanan dizi La Casa de Papel’in 4. Sezonundaki bölüm isimleri Netflix Türkiye’nin Instagram hesabından yapılan bir paylaşımla netlik kazandı. Yaşanan heyecanı anlatabilmek adına “Bu gece nasıl uyuyacağım…” notuyla paylaşılan isimlere birçok yorum geldi. Beklenen sezona ait bölümlerin isimleri şu şekilde sıralandı: Oyun Bitti, Berlin’in Düğünü, Anatomi Dersi, Paso Doble, 5 Dakika Önce, Teknik Nakavt, Çadırı Vurmak ve Paris Planı.

Her sezonda yer alan kırmızı tulum ve Dali maskesiyle dikkat çeken İspanyol yapımı dizinin 4. kısmı duyurulmadan önce pek çok kişi yeni bölümlerin gelmeyeceğini düşünüyordu. 3 Nisan 2020 tarihinde yayınlanacak 4. kısımla birlikte dizinin ilk 2 sezonu İspanya’da bir kanalda yayınlanmış, Netflix’in kısım olarak adlandırmayı tercih ettiği 3. ve 4 kısım ise Netflix Orijinal İçeriği olarak yer etmiş oldu.

Aynı tempoda geri dönüyor

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni fragmanından sonra hayranları tarafından dizinin heyecanından hiçbir şey kaybetmediği yorumları yapılmıştı. Son kısımda diziye dahil olan yeni kişiler ve izleyicileri şaşırtan sürprizlerle beraber istenilen kitle yakalanmış ve oldukça iyi tepkilerle karşılaşılmıştı. Tüm karakterlerin ayrı hayran kitlesinin oluştuğu dizi sosyal medyada da sıkça konuşulan yapımlar arasında ilk sıralarda yer almaktan geri durmadı.

Kaos ve aksiyonun son hızıyla devam edeceği, bugün belli olan 4. kısım bölüm isimlerinden anlaşılır vaziyette. Takipçilerin iyi bileceği bazı ipuçları içeren bölüm isimlerinden hareketle bazı kişiler içerik tahminleri yapmaya başladı bile. Unutmadan dizinin ne kadar büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu anlatmak adına 3. kısmının sadece İngilizce konuşulmayan ülkelerde 44 milyon izlenme aldığını ekleyelim. Beklenen yeni kısmın ne gibi tepkiler alacağını ve nasıl izlenme sayılarına ulaşacağını biz de merak ediyoruz. Sevilen diziyle ilgili yeni haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.