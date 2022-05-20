Geçtiğimiz aylarda duyurulan La Casa de Papel: Kore'nin ilk fragmanı bugün yayınlandı. Fragmanla birlikte dizinin çıkış tarihi de duyuruldu.

Netflix’in en popüler yapımları arasında ilk sıralara giren İspanyol yapımı La Casa de Papel, 5. sezonuyla birlikte artık ekranlara veda etmişti. Fakat diziyi milyonlarca kişinin izlemesiyle gaza gelen Netflix, La Casa de Papel’in hem Berlin karakteri özelinde ayrı bir dizisini, hem de Güney Kore yapımı dizisini çıkaracağını açıklamıştı.

İşte dizinin Güney Kore versiyonu La Casa de Papel: Kore, bugün ilk fragmanına kavuştu. Netflix, fragmanla birlikte dizinin merak edilen çıkış tarihini de resmen açıkladı. La Casa de Papel: Kore'nin fragmanı şu şekildeydi:

La Casa de Papel: Kore fragmanı ve çıkış tarihi:

La Casa de Papel: Kore, 24 Haziran'da Netflix'te yayımlanacak. Dizi, oyuncu kadrosunda Park Hae-soo, Jeon Jong-seo, Lee Hyun-woo, Yo Ji-tae, Lee Si-woo ve Kim Ji-hoon'a yer verecek. Kadro, orijinal dizideki Berlin, Tokyo, Rio, Profesör, Ann ve Helsinki karakterlerini canlandıracak.

Fragman yine karışık tepkiler aldı:

Geçtiğimiz günlerde duyuru videosuyla sosyal medyayı ikiye bölen dizi, fragmanıyla da yeniden tartışmalara yer verdi. Diziyi merakla beklediğini söyleyenler olurken, dizinin Güney Kore yapımını gereksiz bulanlar da vardı. Gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi:

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