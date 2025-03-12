Gözünüzle görseniz inanmayacağınız bu yeni bilgisayar, âdeta bir insan vücudunu taklit ederek çalışıyor.

Avustralyalı şirket Cortical Labs, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bir teknolojiye imza attı.

Laboratuvarda üretilen insan beyin hücreleriyle çalışan bir bilgisayar olan CL1, dünyanın ilk "kodla konuşlandırılabilir biyolojik bilgisayarı" olarak tanımlanıyor ve şu anda 35.000 dolara ön siparişe açılmış durumda.

CL1 bir yaşam destek ünitesine bağlı

CL1, cam ve metal elektrotlar üzerine yerleştirilmiş laboratuvarda üretilen nöronlardan oluşuyor. 59 elektrotluk bir ağ ile bağlantılı olan bu sistem, sinir hücrelerinin stabil bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Üstelik bir yaşam destek ünitesi sayesinde kalp, böbrek ve akciğer gibi organların işlevlerini taklit ederek nöronları hayatta tutuyor.

Sistemin beyni, Biyolojik Zeka İşletim Sistemi (biOS) tarafından yönetiliyor. Bu işletim sistemi, nöronlara duyusal girdiler sağlıyor ve onların dış dünyaya tepki vermesini sağlayan sanal bir ortam oluşturuyor.

CL1, yazılımla gerçek zamanlı olarak etkileşime giren yüksek performanslı bir kapalı döngü olarak tasarlandı ve yalnızca altı aya kadar canlı kalabiliyor.

Biyolojik bilgisayarlar yapay zekâya rakip olabilir mi?

Cortical Labs, bu teknolojiyi tanıtmak için nöronlara Pong oynamayı öğretti. Şirketin iddiasına göre biyolojik bilgisayarlar, özellikle zekânın nasıl oluştuğunu anlamak açısından yapay zekâlara rakip olabilir ve hatta onları geride bırakabilir.

Baş Bilim Sorumlusu Brett Kagan, 120 adet CL1 cihazından oluşan bir ağın, araştırmacılara genlerin ve proteinlerin öğrenme sürecini nasıl etkilediğine dair kritik bilgiler sunabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda bu teknoloji, nörolojik süreçleri moleküler düzeyde simüle ederek ilaç geliştirme ve hastalık modelleme alanlarında devrim yaratabilir.