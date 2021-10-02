Lamborghini, 1971 Countach'ın İlk Prototipini Restore Etti

Lamborghini, 1971 model Countach'ın ilk prototipini restore etti. Bir milyonerin özel isteği üzerine yenilenen aracın fiyatı ise henüz belli değil.

İtalyan süper otomobil üreticisi devi Lamborghini, geçtiğimiz haftalarda klasik modeli Countach’in yeni neslini tanıtmış ve bu hareketiyle oldukça ses getirmişti. Aldığı tepkilerden memnun olmuş olacak ki bundan bir süre sonra da Lamborghini, 1971 Cenevre Otomobil Fuarı’nda gösterilen ancak 1974 yılında bir test sürüşü esnasında büyük hasar alan eski Countach’ın LP 500 kodlu prototipinin de restorasyon çalışmalarına başladığını duyurmuştu.

Böylece İtalyan devi, sadece Aventador temelleri üzeri yeni nesil Countach modelini duyurmakla kalmayıp, buna ek olarak ilk Countach’ı da tekrar canlandırarak bir taşla iki (ya da tahminen çok daha fazla) kuş vurmuş oldu. Söz konusu aracın restorasyonu için, Lamborghini’nin bünyesinde bulunan Polo Storico isimli bir atölyede 25.000 saatlik bir çalışma gerçekleştirildiği söyleniyor.

Orijinal tasarıma sadık kalındı

Bahsedilen çalışmanın temelleri ise bir milyonerin 2017 yılında Lamborghine’ye ulaşıp, Countach’ın ilk prototipinin yenilenmesinin mümkün olup olmadığını sormasına dayanıyor. Aracın kimi yedek parçaları şu an üretilmediği için bulunamaz durumda olduğundan, bu süreçte bazı parçaların tekrardan üretilmesi gerektiği de aktarılanlar arasında.

Mesela; 1971 Cenevre Fuarı’ndaki aracın Pirelli Cinturato CN12 lastiklerinin replikasının yapılması gerekmiş. Daha doğrusu, günümüz kimyasal bileşenlerine göre bir lastik tasarlansa da, bu yeni lastiğin desen ve dişleri tıpkı o zamanki lastiklere benzetilmiş. Özetle yenilenen Countach’ın restorasyonunda orijinal modele bağlı kalındığını söyleyebiliriz.

Restorasyondan geçen ilk Countach’ın fiyatı ise henüz meçhul. Lamborghini fiyatı açıklamamakta ısrarcı; ancak yeni nesil Countach’ın fiyatı olan 2,64 milyondan fazla olacağını söylersek herhalde pek de yanılmış olmayız..