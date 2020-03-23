Yollarda tüm dikkatleri üzerine çeken muazzam bir tasarım, herkese toz yutturacak canavar gibi performans ve bu devasa özelliklerin yanında sürücüyü fazlasıyla rahat hissettiren konfor. İşte karşınızda bir otomobil tutkununun neredeyse her istediğini barındıran Lamborghini Aventador SVJ 2020. Hoş geldiniz.

Her otomobil tutkununun hayalinde elbet bir arabaya sahip olmak yatar. Bu arabalar kimi zaman performansıyla, kimi zaman herkesin dikkatini çeken muazzam dış görünümüyle, kimi zaman da sürücüyü kendi evinde gibi hissettiren müthiş tasarımıyla ilgi odağı olur ve bu nedenle hayallerimizde yatar.

Bu özelliklerin hemen hemen hepsini bir araya toplayan Lamborghini Aventador da çoğu otomobil tutkununun hayalinde yer edinen otomobillerden biri olmuştur. Dünyanın en zor pisti olan ve Yeşil Cehennem olarak da anılan Nürburgring’de 2018’de rekor kıran Lamborghini Aventador SVJ modeli, 2020 için yenilendi. Biz de aracın özelliklerine ve dudak uçuklatan fiyatlarına yakından bakıyoruz.

Lamborghini Aventador tasarımı:

Üstü açık bir yol canavarı

Lamborghini Aventador gibi rekorlar kıran bir otomobilin tavanını kesip atmak çok da mantıklı gelmiyor olabilir. Zira otomobilin aerodinamiğini bozulabilir. Ancak Lamborghini bu durumun önüne geçmiş ve Lamborghini Aventador SVJ Roadster’in tavanını yok ederek otomobilin agresif ve sportif görünümünü çok daha iyi hale getirmiş. Üstünün açılması otomobili daha sportif hale getirirken performansından ödün vermesine neden olmuyor. Tabii arkanızda bulunan V12 motoru 8.500 devir/dakika’da kullanırsanız bu durum tersine dönebilir.

Klasik keskin Lamborghini çizgileri

İtalyan üreticinin otomobillerini az çok bilen herkes Lamborghini’nin keskin çizgilerine aşinadır. Özellikle Aventador modelinde çok daha belirgin olan bu keskin çizgiler otomobilin sportifliğini, agresifliğini ve her an yanınızdan uçup gidebileceğini fazlasıyla belli ediyor. Bu nedenle de çoğu kişinin hayalini süslüyor.

Üstü açık bir tasarıma sahip olan Lamborghini Aventador SVJ Roadster, klasik Lamborghini Aventador gövdesinin biraz daha yenilenmiş ve daha keskin hatlara sahip olan bir versiyonuyla donatılmış. Bu da hali hazırda kendini canavar gibi gösteren gövdesinin daha agresif olmasına yol açmış.

Uçak kokpiti gibi iç tasarım

Keskin çizgileri ve göz alan renkleriyle dikkatleri üzerine toplayan Lamborghini Aventador SVJ Roadster’ın iç tasarımı da oldukça ilgi çekici. Öncelikle otomobilin iç mekanında en çok dikkat çeken şeylerden birisi, tıpkı bir jet uçağını kontrol ediyormuşsunuz gibi hissettiren ön konsol. Dijital gösterge paneline sahip olan aracın iki koltuğunun arasında bulunan kontrol ünitesi de oldukça karmaşık ancak güzel görünüyor.

Karbon fiber detaylı iç mekanıyla insanı büyüleyen Lamborghini Aventador SVJ Roadster, dokunmatik ekrana sahip olmayan bir multimedya bilgi-eğlence sistemine sahip. Dokunmatik ekrana sahip olmamasıyla biraz insanları üzebilir ancak Android Auto ve Apple CarPlay gibi programlarla uyumlu çalışabiliyor. Herhalde Lamborghini Aventador SVJ Roadster’ı satın alırken “Dokunmatik ekran değilmiş almayayım ben bunu” diyecek kimse yoktur.

Güvenlik

Elektronik Denge Kontrolü

Lamborghini Aventador SVJ Roadster’da dört farklı sürüş seçeneği bulunuyor, bu sürüş modlarına daha sonra detaylı bir şekilde değineceğiz. Bu sürüş modlarının her biri, farklı ESP karakteristiğine sahip ve buna göre otomobildeki Elektronik Denge Sistemini kontrol ediyor. Bu da otomobilin her sürüş modunda oldukça dengeli ve güvenli bir şekilde sürüş yapabilmenizi sağlıyor.

Yan koruma sistemi

Lamborghini Aventador SVJ Roadster, hızlı bir canavar olmasının yanında ayrıca önemli güvenlik önlemleriyle de donatılmış durumda. Otomobilde bulunan yan koruma sistemi, yan taraftan gerçekleşen bir çarpışma veya yandan gelebilecek herhangi bir darbe durumunda gelen hasarı emerek hem sürücü koltuğunda hem de yolcu koltuğunda bulunan kişinin hasar almasını önemli ölçüde engelliyor.

Hemen hemen tüm vücudu koruyan hava yastıkları

Otomobilin ön tarafında sürücü için iki aşamalı hava yastıklarına sahip ve aynı hava yastıklarından yolcu koltuğunun önünde de bulunuyor. Bunların yanı sıra koltuklarda hem kafayı hem de göğüs kafesini koruyabilmek için kaza anında hava yastıkları açılıyor. Otomobilin piyasaya sürüldüğü bazı marketlerde isteğe bağlı olarak dizler için de hava yastığı bulunabiliyor.

Konfor

Dört farklı sürüş modu

Lamborghini Aventador SVJ Roadster, sürüş konusunda kontrolü tamamen sizlerin keyfine sunuyor. Sport, Corsa, Ego ve Strada ismindeki dört farklı dinamik sürüş moduna sahip olan Aventador SVJ Roadster, bu seçeneklerle motor, şanzıman, direksiyon, süspansiyon ve denge gibi birçok kontrolü ele alabilmenizi sağlıyor.

Strada modu, gücün yüzde 60’ının arka tekerlere iletilmesini sağlıyor. Bu sokaklarda gezinebilmeniz için en ideal mod Strada. Sport modu ise biraz dengeden fedakarlık yaparak gücün yüzde 90’ını arka tekerlere yolluyor ve tercihe göre aracı drift canavarına çevirebiliyor. Corsa modu, daha çok pistlere odaklı bir mod ve gücün yüzde 80’ini arka tekerlere iletiyor. Bu şekilde araç hem çok hızlı hem de oldukça dengeli bir şekilde ilerleyebiliyor.En son ve en dikkat çeken sürüş modu olan Ego, aracın diğer üç sürüş modundaki özellikleri bir araya topluyor ve bunların arasından sürüşünüze en uygun varyasyonu çıkarabilmeniz için olanak veriyor.

Aerodinamica Lamborghini Attiva 2.0 (ALA)

Oldukça havalı bir isme sahip olan Aerodinamica Lamborghini Attiva 2.0 (ALA), Lamborghini tarafından üretilen ve Aventador SVJ Roadster için optimize edilmiş olan bir teknoloji. Bu teknoloji temel olarak aracın hava almasını ve aero kanallarıyla aracın mümkün olan en yüksek güçte en yüksek yol tutuşunu elde etmesini sağlıyor. ALA sistemi, aktif olarak aerodinamik yükü değiştiriyor ve bu şekilde otomobilin o an nasıl bir yapıya sahip olması gerekiyorsa aracı o yapıya getiriyor.

Lamborghini Aventador performans:

Eveet, işte geldik güzel mi güzel özel mi özel hayallerimizi süsleyen Lamborghini Aventador SVJ Roadster’ın en önemli özelliğine: Performans. Yeni tasarımıyla fazlasıyla dikkat çeken ve ilgi odağı olan Lamborghini Aventador SVJ Roadster’ı satın aldığınızda gözlerin pek de üzerinizde duramadığını fark edeceksiniz. Zira sıradan bir otomobile değil, bir yol canavarına biniyorsunuz ve muhtemelen gazı hiç kesmemek isteyeceksiniz.

Oturduğunuz yerin hemen arkasında 6,5 litrelik bir V12 canavarı barındıran Lamborghini Aventador SVJ Roadster’ın bu motoru, 770 beygir gücü ve 720 Nm tork üretiyor. Canavar maksimum gücüne 8.500 devir/dakikada, maksimum torkuna ise 6.750 devir/dakikada ulaşıyor.

100 kilometrede ortalama 17,9 litre yakan Aventador SVJ Roadster’ın azami hızı 350 km/saat olarak belirtiliyor. 0’dan 100’e hızlanması 2,9 saniye olarak belirtilen canavarın 0’dan 200 km/saat hıza çıkması için sadece 8,8 saniye gerekiyor.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020 fiyatı:

İşte Lamborghini Aventador SVJ Roadster dediğimiz canavarın neden hayal olduğunu açıklayacağımız kısma maalesef gelmiş bulunuyoruz. Otomobilin taban fiyatını söylemeden önce bir yerlere oturmanızı ve derin nefesler alarak kendinizi rahatlatmanızı öneriyoruz. Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2020’nin taban fiyatı 573 bin 966 dolar olarak belirtiliyor. Bu da kaba bir hesapla Türkiye fiyatının vergiler hariç 3 milyon 752 bin 629 TL olduğu anlamına geliyor. Ne diyelim, hayalin bile çok güzeldi be Aventador.

Otomobil tutkunları olarak hayallerimizi süsleyen, yollarda gördüğümüz anda bile içimizi kıpır kıpır eden ve bir gün sürme umuduyla fotoğraflarına bakakaldığımız Lamborghini Aventador SVJ Roadster’ı tanıttığımız yazımızın sonuna geldik. Bu ve bunun gibi yeni otomobil modellerini tanıttığımız yazılarımızın devamı gelecek, kaçırmamak için takipte kalın.