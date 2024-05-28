Gözlerinden şikâyetçi olmayan insanlar bir elin parmağını geçmez. Neredeyse herkesin bozuk olan gözlerini düzeltmeyi amaçlayan lazer göz ameliyatı, gözdeki kusuru nasıl bilebiliyor?

Biraz gizemli bir işlem gibi duran bu tedavi, resmen hayat kurtarıyor.

Sabah günün ilk ışıkları yatağınıza doğru sızarken, gözlerinizle dünyayı daha net bir şekilde görebildiğinizi hayal edin. Gözlüğe bile ihtiyaç duymadan her yeri net bir şekilde görmenizi sağlayan lazer göz ameliyatı nasıl işliyor olabilir?

Bu yöntem, göz sağlığında çığır açan bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Ameliyatta kullanılan LASIK yöntemi, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi yaygın görme kusurlarının tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Bu yöntemde, korneanın üst yüzeyinde ince bir tabaka kesilerek bir kapak oluşturuluyor ve ardından morötesi lazer ışını kullanılarak gözün odaklanma sorunları düzeltiliyor.

Peki bu işlemler nasıl gerçekleşiyor?

İlk olarak hastanın gözündeki korneanın bir haritası çıkarılıyor ve düzeltilecek bölgeler belirleniyor.

Daha sonra mikrokeratom adı verilen hassas bir mekanizma ile korneanın üst tabakası ince bir şekilde kesiliyor. Bu, lazer ışınlarının tedavi edilecek noktaya doğru doğru bir açıyla ulaşmasını sağlıyor.

Lazer ışınları, belirlenen sorunlu bölgelere odaklanır ve dokuyu çizik atarak buharlaştırır. Özellikle bu işlem, lazerin göze zarar vermemesi için çok dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır. Böylece lazerin, sadece korneaya düşmesi sağlanıyor.

Ve bozukluk giderilince gözdeki kornea yeniden şekillendiriliyor.

Tedavi sonrası kesilen kornea tabakası kendiliğinden eski yerine kıvrılır ve dikiş gerektirmeden zamanla iyileşir. Bu da, ameliyattan sonra hızlı bir iyileşme ve normale dönme sürecini hızlandırmış oluyor.

Lazer ameliyatı olmak isteyen ya da kafası karışanlar varsa yine de en sağlıklısı bir uzman ile görüşmek olacaktır.

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