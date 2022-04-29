LC Waikiki, Adile Naşit'i Yapay Zekâ ile Geri Getirdi

Türkiye'nin en büyük markalarından olan LC Waikiki, sürdürülebilirliğin önemini anlatmak için yeni bir projeye imza atacağını duyurdu. Dev şirket, çocuklara yönelik bir masal yayımlayacağını, bu masalın da efsanevi oyuncu Adile Naşit tarafından seslendirileceğini açıkladı.

Türkiye’de oldukça popüler bir kıyafet markası olan LC Waikiki, geçtiğimiz günlerde ikonikleşen maymununu NFT olarak satışa çıkarma kararı almıştı. Birçok çocuğun hayatında önemli yer edinen bu maymundan esinlenilerek oluşturulan koleksiyondan elde edilen gelirlerin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacağı açıklanmıştı.

47 ülkede yüzlerce mağaza ile hizmet veren dev şirket, şimdi de farklı bir çalışması ile gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda kargo paketlerini; sürdürülebilirlik sağlamak ve çocukların yaratıcılığını artırma amacıyla için oyuncağa dönüştürme projesini hayata geçiren şirket, şimdi de sürdürülebilirlik konusunda bir hamle daha yapacağını açıkladı.

Sürdürülebilirliğin önemini anlatan masal, Adile Naşit tarafından seslendirilecek

LinkedIn hesabından bir paylaşımda bulunan LC Waikiki CEO’su Ömer Barbaros Yiş, çocuklara sürdürülebilirliğin önemini anlatan bir masal çıkaracaklarını duyurdu. Ela ve hayali arkadaşı Wi’nin maceralarını anlatacak bu masalı kimin seslendireceği ile ilgili de konuşan Yiş, bu kişinin efsanevi oyuncu Adile Naşit olacağını ifade etti.

“Uzmanlarla yazdığımız bu masalı kim seslendirir diye düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk kişi Adile Naşit oldu. Biz O’ndan kuzucukları olarak masallar dinleyerek büyüdük” ifadelerini kullanarak 1987 yılında vefat eden efsane oyuncunun masalları seslendireceğini aktardı. Bunun nasıl gerçekleşeceğini de açıklayan CEO, yapay zekâ ses klonlama teknolojisinin onlara bu imkanı tanıdığını aktardı.

Adile Naşit’in ailesine destekleri için teşekkür eden Yiş, ‘Doğa sevgisi masalı’ adlı masalın ilk 24 saniyesinin YouTube’dan paylaşıldığını da aktardı. Bunun yanı sıra masalın tamamına bayram sonrası kargo kutularında yer alan QR kodları ile ulaşabileceği de açıklamalar arasında yer aldı. Paylaşılan 24 saniyelik videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.