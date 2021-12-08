'League of Legends' Özel Tasarımlı OPPO Reno7 Pro Tanıtıldı

OPPO, geçtiğimiz günlerde duyurduğu Reno7 Pro'nun özel bir sürümünü tanıttı. Yalnızca 10 bin adet üretilecek bu özel sürüm, popüler oyun League of Legends hayranları için tüm detaylar düşünülerek tasarlandı.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğinde Reno7 olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefon serisini tanıtmıştı. Bugün bu akıllı telefon serisi ile ilgili bir kez daha sahne alan şirket, oyun dünyasının fenomen yapımlarından League of Legends (LoL) hayranlarını heyecanlandıracak özel bir telefon duyurdu.

OPPO Reno7 Pro'nun LoL temalı özel bir versiyonunu oluşturan şirket, bugün düzenlediği etkinlikte "OPPO Reno7 Pro League of Legends Mobile Game Limited Edition" isimli yeni telefonunu duyurdu. Teknik özellikleri açısından OPPO Reno7 Pro ile aynı olan telefon, sınırlı sayıda üretilecek ve muhtemelen Çin sınırları dışına çıkmayacak.

Karşınızda OPPO Reno7 Pro League of Legends Mobile Game Limited Edition

OPPO'nun LoL temalı özel akıllı telefonu; 6.55 inç OLED ekran, MediaTek Dimensity 1200-Max işlemci, 256 GB depolama, 3'lü kamera kurulumu ve 32 MP ön kamera gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca telefonun bataryası da OPPO Reno7 Pro'daki gibi 4.500 mAh ve 65 watt hızlı şarj imkanı sunuyor. Teknik anlamda bu akıllı telefonu orijinalinden ayıran tek fark, dış görünüşündeki ufak dokunuşlar ve ColorOS 12 isimli arayüzün LoL ile yeniden dizayn edilmiş oluşu.

OPPO Reno7 Pro League of Legends Mobile Game Limited Edition'ı özel yapan şey, birlikte geldiği özel tasarım kutu. Kutuyu açan kullanıcılar, daha da etkileyici aksesuarlarla karşılaşacaklar. Örneğin özel tasarım kılıf, özel tasarım şarj cihazı, bazı çıkartmalar ve telefonun SIM kart giriş yerini açmaya imkan tanıyan mermi şeklindeki özel bir kolye, bu kutunun içerisinde yer alan detaylar olarak karşımıza çıkıyor.

OPPO Reno7 Pro League of Legends Mobile Game Limited Edition teknik özellikleri

Ekran: 6,55 inç, FHD+ AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 koruma

6,55 inç, FHD+ AMOLED ekran, Gorilla Glass 5 koruma İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 Max

MediaTek Dimensity 1200 Max RAM: 8 / 12 GB

8 / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP Sony IMX766 ana kamera (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera

50 MP Sony IMX766 ana kamera (f/1,8), 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 32 MP Sony IMX709

32 MP Sony IMX709 Batarya: 4.500 mAh, 65 W hızlı şarj desteği

4.500 mAh, 65 W hızlı şarj desteği Bağlantı: 5G, NFC, Bluetooth 5.2

5G, NFC, Bluetooth 5.2 İşletim Sistemi: Android 11 (ColorOS 12 arayüzüyle)

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre LoL temalı Reno7 Pro, yalnızca 10 bin adet üretilecek. Telefonun fiyatı ise 470 dolar olarak açıklandı. Üstelik dileyen tüketiciler, bu akıllı telefon ile birlikte 60 dolara satılacak özel bir powerbanke de sahip olabilecekler. Bu özel powerbank, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 50 watt hızlı şarj destekli "mini Süper VOOC"un yine League of Legends temalı özel bir versiyonu...