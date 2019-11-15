Legends of Tomorrow 5. Sezon Hakkında Tüm Detaylar (DC)

DC dizi evreni içerisinde yer alan neredeyse tüm süper kahramanların en az bir kere uğradığı Legends of Tomorrow, 5. sezonuyla geliyor. Peki DC Legends of Tomorrow izleyenleri neler bekliyor?

Legends of Tomorrow çekimleri ilk olarak 2016 yılında başladı. İlk sezondaki baş kahramanımız Rip Hunter, zaman yolculuğu yapabilen ve olacakları ön görebilen bir karakter. Gelecekte gerçekleşecek bir olayı engellemek için önce kendi yılındaki insanlardan yardım isteyen Hunter, olumsuz sonuç alınca geçmişe dönmüş ve kendine ekip kurmaya başlamıştı.

4 sezonluk serüven de bu olayla beraber başladı. Rip Hunter kendisine süper kahramanlardan ve kanun kaçaklarından bir ekip kurdu. Ekibin ismi de Legends of Tomorrow(Yarının Efsaneleri) oldu. Dizi ekibin kurulmasıyla beraber zamanın her evresinde meydana gelen farklı olayları konu olmaya başladı. Bu hikayeler kimi zaman gerçek hayattan kişileri de konu aldı.

Legends of Tomorrow 4. sezon, geçtiğimiz sezonlardaki izlenme sayılarına göre düşüş yaşamış ancak buna rağmen 5. sezon için onay verilmişti. Zamanın herhangi bir anında geçen hikayeleri ve her çeşit süper kahramanıyla dizi hala ciddi bir kitleye sahip. Bu nedenle önce en çok merak edilenleri cevaplayalım.

Legends of Tomorrow 5. sezon ne zaman yayımlanacak?

DC evreni hayranlarının dizinin yeni sezonunu izlemek için bir süre daha beklemeleri gerekiyor. 4. sezonda son bölümü 21 Mayıs tarihinde yayımlanan dizi. Neredeyse neredeyse yaklaşık bir yıl sonra yeni sezonunu yayımlayacak. 21 Ocak 2020 tarihinde Amerika'da gece 03:00 itibarıyla 5. sezon prömiyerini yapacak dizinin yeni sezonu 15 bölümden oluşacak.

Diğer DC dizileri ile ortak bölümler gelecek mi?

Bildiğiniz üzere DC evrenine ait The Flash, Supergirl ve Arrow gibi DC dizileri, her sene birleşerek sırayla ortak bölümler çekiyorlar. Aynı evrende geçen hikayelerde kahramanlarımız kötülere karşı birlikte mücadele ediyorlar. Dizilerin hayranları da bu bölümleri çok sevdi ve şimdi en çok merak ettikleri şeyler arasında ortak bölümler var.

Legends of Tomorrow 5. sezonu hakkında zaman zaman az da olsa bilgi veriliyor. Ancak özel etkinlik dışında diziler arası bağlantılı bölümler konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 4. sezonda düşen reytingleri, yeni sezonda çekecekleri ortak bölümler ile toparlamaya çalışabilecekleri söyleniyor. Bu kesin bir bilgi olmasa da 5. sezon öncesi ortak bir özel bölüm geleceği kesin!

Artık geleneksel hale gelen bu ortak etkinlikte DC Comics dizileri "Crisis on Infinite Earths" isminde özel bir bölümle izleyenlerle buluşacak. Bu özel bölümde Supergirl, Flash, Arrow, Batwomen, Black Lightning ve Legends of Tomorrow karakterlerini göreceğiz. Aslında bu tarz özel bölümler yukarıda da bahsettiğimiz gibi daha önce yapılmıştı.

Crisis on Infinite Earth'de neler olacak?

DC çoklu evreninde güçlü bir kötü karakter olan Anti-Monitör serbest kalacak. Serbest kaldıktan sonra bir an olsun rahat durmayacak karakterimiz dünyaları yok etmeye başlayacak. İşte tam da bu noktada, bu güçlü kötü karakter karşısında kahramanlarımız güçlerini birleştirecek ve onu yok etmek için mücadele edecek.

Çizgi filmden bölümlerin de yer alacağı bu özel etkinlik, Legends of Tomorrow'un yeni sezonundan hemen önce yayımlanacak.

Legends of Tomorrow 5. sezonda neler olacak?

Aslında 5. sezonun hikayeleri hakkında çok fazla bilgi paylaşılmadı. Ancak yine de dizinin yapımcıları diziden ayrılabilecek ve katılacak oyuncular hakkında açık konuştular. Şu an dizide Atom(Ray Palmer) karakterini canlandıran Brandon Routh ve Nora Darhk karakterini canlandıran Courtney Ford, 5. sezon sırasında diziden tamamen ayrılacaklar.

Bu kötü haberin dışında iyi bir haberimiz de var. Astra Logue karakterini canlandıran Olivia Swann, 5. sezon itibarıyla dizinin kadrosunda yerini alacak ve bir süre kalıcı olacak. Çok fazla süper kahramanın yer aldığı dizide ana karakterler de dahil olmak üzere birçok isim diziden ayrıldı ve yerlerine başka karakterler gelmişti. Bu nedenle dizide baş rol bile olsanız yeriniz hiçbir zaman sağlam değil.

Daha önce diziden ayrılan ana karakterler:

Ciara Renee (Kendra Saunders / Hawkgirl)

Legends of Tomorrow izleyenleri diziden sürekli bir karakterin ayrılmasına alıştılar. İşte bu alışkanlık aslında Hawkgirl ile de başladı denilebilir. Dizinin ilk sezonunda düzenli olarak yer alan Hawkgirl, sezon sonunda diziden trajik bir şekilde ayrıldı.

Aslında ilk başta planlananlar arasında böyle bir şey yoktu ancak daha sonra dizinin yazarları ve yapımcısı bu ayrılığın doğru olduğuna karar verdiler.

Falk Hentschel (Carter Salonu / Hawkman)

Aslında çok fazla da şaşırtmayan bir ayrılık olmuştu. Hawkgirl'ün diziden ayrılmasından sonra Hawkman için de yapacak çok fazla bir şey yoktu. O da dizide sürekli karakterlerden biri olmasına rağmen fazla tutunamadı. Dizinin yazarları "iki karakteri ve hikayelerini dinlendirme zamanı gelmişti" dedi.

Matt Letscher (Eobard Thawne / Reverse Flash)

Flash'ın canını birçok defa yaktığı yetmiyormuş gibi bir sezon boyunca Legends of Tomorrow kahramanlarına çektiren Reverse Flash, dizide bir sezon boyunca yapmadığını bırakmadı. Yazarlar da ona yakışır bir final bölümü hazırladılar ve Eobard Thawne'ın sonu geldi. Tabii doğal olarak karakterimiz diziye de veda etmiş oldu.

Wentworth Miller (Leonard Snart / Captain Cold)

İyi mi kötü mü olduğuna bir türlü karar veremediğimiz karakter Captain Cold da diziye daha önce veda eden ana karakterler arasında yer alıyor. Hem The Flash hem de Legends of Tomorrow'da uzun bir süre yer alan karakter, dizide önce yavaş yavaş konuk oyunculuğa kaydı. Ardından da DC evrenine veda etti. Karakterin diziden neden ayrıldığına dair hala net bir açıklama yapılmadı.

Arthur Darvill (Rip Hunter)

Dizinin 1. ve 2. sezondaki baş karakteri Rip Hunter. Hatta Yarının Kahramanları'nın kurulması da onun sayesinde oluyor. Ancak 2. sezon sonunda kendisini feda etmesiyle hayranları büyük bir şoka uğramıştı. Yine de zamanda yolculuk yapılabilen ve hatta farklı evrenlere gidilebilen bir dizi olduğu için hayranları onun 3. sezonda geri geleceğini düşünmüşlerdi. Bu hiçbir zaman gerçek olmadı. En azından hikaye olarak ileride gerçek olma ihtimali olsa da karakteri canlandıran Arthur Darvill'in anlaşması sona erdi.

Victor Garber (Martin Stein/Firestorm)

Firestrom'un parçası olan Martin Stein karakteri de diziye veda etmişti. Ancak belki de ilk kez bir karakterin diziden ayrılması aktöre bağlı oldu. Firestorm'un yarısını ve dizinin ana karakterlerinden birini canlandıran Victor Garber, dizi çekimleri sırasında gelen tiyatro oyunu teklifiyle ikilemde kaldı. Tiyatro ve dizi arasında bir seçim yapması gereken usta oyuncu, sahneyi seçti ve bir Broadway şovunda yer aldı.

Franz Drameh (Jefferson "Jax" Jackson / Firestorm)

Usta oyuncunun bu kararı rol arkadaşı Franz Drameh'i de etkiledi. Martin Stein karakterinin diziden ayrılmasından sonra tek başına kalan Jax, artık bir kahramana dönüşemiyordu. Jax'i diziden çıkartmak içinse garip bir yol izlendi. Profesörü kurtarmak için geçmişe giden ekip, onun genç haliyle karşılaşmış ve onun içerisindeki yaşam isteğini görünce Jax onu kurtarmaktan vazgeçmişti. Ardından kendisi de diziden ayrıldı. Ancak bu ayrılık sırasında geri dönmesi için açık bir kapı da bırakıldı. 5. sezon ne getirecek bilinmez.

Keiynan Lonsdale (Wally West / Kid Flash)

Flash olmak için çok uğratı ve sonunda başardı da. The Flash ile hayatımıza giren Keiynan Lonsdale, buradaki hikayesinin sona ermesinden sonra Yarının Kahramanları'nda rol almaya başlamıştı. Ancak oyuncu tamamen kişisel nedenler dolayı diziyi bıraktığını sosyal medya aracılığı ile hayranlarına açıklamıştı. Genç oyuncu ileride geri dönmek istediğini de belirtti.

Bu sezon beklenenden daha fazla ayrılık olur mu bilemeyiz. Ancak DC Legends of Tomorrow izleyenleri aksiyon ve macera dolu 15 bölümden oluşan bir sezonun beklediğini söyleyebiliriz. Bakalım bu sezon kaç karakter diziden ayrılacak.