Lenovo, Çocuklar İçin Hayat Kurtarıcı Olacak Kameralı, SOS Düğmeli ve Yapay Zekalı bir 'Cihaz" Tanıttı

Lenovo, çocuklara özel geliştirdiği yeni yapay zekâ cihazını tanıttı. AI Companion adı verilen ürün; eğitim, güvenlik ve ebeveyn kontrolü özellikleriyle dikkat çekiyor.

Lenovo, çocuklara yönelik geliştirdiği yeni akıllı cihazını resmen duyurdu. 'AI Companion' adı verilen ürün, yapay zekâ destekli dijital yardımcı sistemiyle çocukların eğitim süreçlerine destek olmayı hedefliyor. Şirket, cihazın aynı zamanda ebeveyn kontrolü ve güvenlik tarafında da gelişmiş özellikler sunduğunu söylüyor.

Gizmochina’da paylaşılan bilgilere göre cihaz; sesli iletişim kurabilen, çocukların sorularına cevap verebilen ve eğitim odaklı içerikler sunabilen özel bir AI sistemiyle geliyor. Lenovo’nun özellikle küçük yaş grubunu hedeflediği ürün, taşınabilir yapısıyla da dikkat çekiyor.

Çocuklar için geliştirildi

Lenovo AI Companion’ın en dikkat çekici noktası, doğrudan çocuk kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış olması. Şirket, cihazın çocukların yaş grubuna uygun cevaplar verebildiğini ve zararlı içeriklere karşı filtreleme sistemine sahip olduğunu belirtiyor. Üründe ayrıca ebeveynlerin kullanım süresi belirleyebildiği ve çocukların aktivitelerini takip edebildiği gelişmiş kontrol araçları da bulunuyor.

Yapay zekâ destekli eğitim özellikleri sunuyor

Cihazın temel amacı yalnızca sohbet etmek değil. Lenovo, AI Companion’ın çocuklara ödevlerde yardımcı olabildiğini, temel eğitim içerikleri sunduğunu ve interaktif öğrenme deneyimi sağladığını söylüyor. Ürünün özellikle yabancı dil öğrenimi, temel matematik işlemleri ve genel bilgi alanlarında destek sunabildiği belirtiliyor.

Teknik özellikleri ve fiyatı

Sızıntılara ve paylaşılan bilgilere göre Lenovo AI Companion; dokunmatik ekran, dahili hoparlör sistemi ve kamera desteğiyle geliyor. Cihazın içerisinde özel optimize edilmiş bir yapay zekâ modeli bulunurken, bulut bağlantılı çalıştığı da ifade ediliyor. Cihazın Çin’de yaklaşık 249 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağı açıklandı. Şirketin ürünü ilerleyen dönemde farklı pazarlarda da satışa sunması bekleniyor. Şimdilik global çıkış tarihi konusunda resmî bir açıklama bulunmuyor.

