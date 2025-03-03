Lenovo, Yoga Solar PC ismini verdiği ilginç bir konsept laptop tanıttı. Bu dizüstü bilgisayar, kapağındaki panel yoluyla güneş enerjisi kullanarak şarj olabiliyor.

Lenovo, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan Mobile World Congress 2025’e hızlı giriş yaptı. Şirket, birçok yeni cihazını MWC kapsamında bizlerle buluşturuyor. Dikey katlanabilir ekranlı bir laptop tanıtmıştı. Bunun dışında bir başka konsept laptop daha gösterdi.

Bu konseptin ismi şimdilik Yoga Solar PC olarak adlandırılıyor. Ne farkı var diye soracak olursanız bu cihaz, güneş enerjisiyle şarj olabiliyor.

Kapağında güneş paneli var

Lenovo, bu dizüstü bilgisayarın kapağına bir güneş paneli entegre etmeyi başarmış. Böylece de cihazın Güneş’ten güç alarak şarj olması sağlanıyormuş. Şirket, amacının insanların kablolara olan bağımlılığını azaltıp dışarıda bilgisayarları kullanmaya teşvik etmek olduğunu söylüyor.

Tabii ki bu bir konsept olduğu için piyasaya sürülecek bir model değil. Lenovo’dan bu tarz bir planı olup olmadığına da ilişkin açıklama gelmedi. Yani hiçbir zaman gün yüzü görmeme ihtimali var.

Yoga Solar PC’nin arkasında 84 güneş hücresi bulunuyor. Panelin tüm montaj braketleri ve üretilen enerjiyi toplayıp ileten elektrik kontakları güneş hücrelerinin arkasına yerleştirilmiş. Ön tarafın daha fazla ışık yakalayabildiği ve böylece %24 civarında daha fazla enerjinin toplandığı da aktarılmış. Bu da günümüzde tüketicilere sunulan güneş panelli birçok cihazdan daha verimli demek.

Lenovo’nun söylediğine göre panel, 20 dakikalık güneş enerjisini kullanarak 1 saatlik video oynatabilecek kadar pil ömrü sunabilecekmiş. Şirket, düşük ışıkta ne kadar güç üretileceği konusunda ise şimdilik bir şey diyemediğini, çalışmalarının sürdüğünü belirtmiş.

Konsept olmasına rağmen teknik detayları da paylaşılmış. Cihazda Intel Lunar Lake işlemci var. Ona 32 GB RAM ve 1 TB depolama eşlik ediyor. 15 mm kalınlığında olan cihazın ekranı ise 14 inç boyutunda ve OLED panele sahip.

Son olarak şirket, farklı laptop’lara sahip olan ve pil derdiyle uğraşmak istemeyenler için harici bir güneş enerjisi kiti de tanıttı. Bu kit, bir USB-C kablosuyla herhangi bir cihaza bağlanarak onu güneş enerjisi kullanarak şarj edebiliyor. Bu ürünün üretime girip girmeyeceği de maalesef belli değil.