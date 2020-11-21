Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Lenovo, Weibo'dan yeni bir poster paylaştı. Çerçevesi ekrana sahip 3 tane akıllı telefonun yer aldığı poster, Lenovo'nun çıkaracağı yeni 5G telefonların bir göstergesi olarak gösterildi.

Akıllı telefon üreticileri, 5G bağlantı desteği bulunan birçok yeni telefon çıkarmaya başladı. Özellikle Redmi, Realme, Motorola gibi birçok şirket, satın alınabilir fiyat segmentine ait cihazlar çıkarmaya başladı.

Bu şirketlerin arasına yenileri katılmaya devam ediyor ve Çin merkezli Lenovo da bu şirketlerden bir tanesi olacak gibi duruyor. Lenovo tarafından Weibo üzerinde yeni bir poster paylaşıldı. Bu posterin, Lenovo'nun 5G bağlantı destekli telefonlarını yakın zamanda çıkaracağı şeklinde yorumlandı.

Lenovo'dan yeni telefonlar geliyor

Lenovo'nun resmi Weibo sayfasından paylaşılan ve yukarıdan da görebileceğiniz posterde 3 adet telefon yer alıyor. Üçü de neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip olan telefonların alt tarafında ise 6 Coming yazısının yer aldığı görülüyor. Sadece bu postere bakarak telefonlarla ilgili bir şey söylemek pek mümkün olmasa da Lenovo'nun birkaç premium özelliğe sahip olan orta segment Lenovo Lemon serisinin bir parçası olacağı tahmin ediliyor.

2014 yılında Motorola Mobility'yi bünyesine katan Lenovo'nun Mobil İşler Bölümü Genel Müdürü Chen Jin, hem Motorola'nın hem de Lenovo'nun ürünlerini farklı konumlandırdığını dile getirdi. Motorola, Moto G serisiyle yeni orta segment cihazlar çıkarmaya hazırlanırken Lenovo da bu rekabete kendi 5G modelleriyle dâhil olacak gibi duruyor.

Lenovo, kendine rakip olarak ise direkt olarak Xiaomi'nin fiyat / performans segmenti telefonlarını çıkardığı Redmi markasını hedef almış görünüyor. Redmi, Note 9 5G serisinin posterini yayınlamıştı. Ardından Lenovo da benzer bir hamle yaparak 5G destekli telefonları için bir poster yayınladı.

Bu iki şirket, dünyanın en büyük pazarlarından olan Hindistan'da kıyasıya bir rekabet içerisinde. Lenovo, birkaç sene önce Hindistan pazarının hâkimi olsa da Realme ve Redmi gibi şirketler, bu popülerliği kırdı. Şimdiyse Lenovo'nun rakiplerine yetişmesi için oldukça sıkı çalışması gerekiyor.