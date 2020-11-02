Lenovo K12 Note Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo K12 Note, Moto G9 Play ile neredeyse birebir aynı tasarımıyla resmen duyuruldu. Cihaz, performans açısından beklentiyi yükseltmese de büyük bataryasıyla uzun bir kullanım vadediyor.

Çinli teknoloji devi Lenovo, K serisindeki en yeni akıllı telefonu olan Lenovo K12 Note’u duyurdu. Moto G9 Play ile büyük ölçüde aynı tasarıma sahip olan Lenovo K12 Note, kullanıcılara büyük bir ekran ve bir günü rahatlıkla çıkarabilecek büyük bir batarya vadediyor.

Damla çentiğe ve seviyesine göre normal sayılabilecek ekran çerçevelerine sahip olan Lenovo K12 Note, arka tarafta ise cihazın orta-üst kısmına yerleştirilmiş kare bir kamera modülünün içinde üçlü kamera sunuyor. Bu kamera modülünün hemen altında ise parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 662 işlemcisinden alan akıllı telefon, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ancak bu depolama alanı yetersiz gelirse microSD kart ile 512 GB’a kadar artırmak da mümkün. 6,5 inç HD+ bir ekran ile gelen K12 Note, 5.000 mAh’lik bataryasıyla kullanıma göre tek şarjla bir günün üzerinde kullanım sunabilir.

48 MP’lik yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olan Lenovo K12 Note, bunun yanında iki adet 2 MP’lik yardımcı kameralar sunuyor. Cihazın ekranının üstünde bulunan damla çentikte ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Cihazın kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıktığını da belirtelim.

Lenovo K12 Note özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Ekran: 6,5 inç HD+

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh, 15W

İşletim Sistemi: Android 10

Lenovo K12 Note fiyatı

Mavi ve yeşil olmak üzere iki ayrı renk seçeneğiyle tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Lenovo K12 Note, 159 dolar (yaklaşık 1.342 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.