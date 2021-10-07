Lewis Hamilton Türkiye GP'ye Son Sırada Başlayabilir

Formula 1'de otomobillerin motorları değiştirildiğinde pilotlar sıranın en sonundan başlıyor. İstanbul Park GP'de Lewis Hamilton'ın yarışta motor değiştirip son sıradan başlayabileceği iddia edildi.

Ülkemizde uzun yıllar boyunca Formula 1 yayınlarını anlatan Okay Karacan, Twitter'da son günlerde kulislerde sık sık konuşulan bir konuyu yaptığı Twitter paylaşımında gündeme getirdi. Karacan'a göre Hamilton gridin en sonundan başlayacak.

Karacan'a göre Hamilton bu yarışta motor değiştirecek. Motor değişikliği nedeniyle Mercedes AMG Petronas takımının Büyük Britanyalı pilotu pistin en son sırasına düşmüş olacak. Geçtiğimiz yarışta da Max Verstappen ve Valtteri Bottas motor değişimine gitmişti.

İstanbul Park'ta motor değişimi

Lewis Hamilton ile Max Verstappen çok sıkı bir şampiyonluk mücadelesinin içinde yer alıyorlar. İki pilot da sezon içerisinde araçlarının motorlarını değiştiriyor. Bu motor değişimlerinden sonra da araçlar gridin en arka sırasından yarışa başlıyorlar.

Okay Karacan'a göre Mercedes pilotu Hamilton bu yarışta motor değiştirme yoluna gidecek. Sezonun son birkaç yarışında avantajlı olduğu pistlerde yarışan Mercedes, bu nedenle motor değişimi için bekleme yoluna gitmişti. İstanbul Park'ta olası bir yağmurdan faydalanmak isteyen Mercedes bu amaçla Hamilton'ın motorunu değiştirebilir.

Öte yandan henüz konuyla ilgili resmi bir bilgi yok. Mercedes ekibi bu kararı vermek için yarış esnasındaki yağmur durumu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekliyor olabilir. Cumartesi günü yapılacak sıralama turlarına kadar bu durumun netleşmesi bekleniyor.

İstanbul'da şampiyon olmuştu

Lewis Hamilton geçtiğimiz yıl İstanbul Park'ta yapılan yarışı kazanmış ve şampiyonluğa ulaşmıştı. Büyük Britanyalı pilot, sezon boyunca en sevdiği pistle ilgili sorulara da Türkiye cevabını vermişti. Son yıllarda büyük dominasyon yakalayan pilot, Türkiye'de de son kazanan isim.

Bu yıl Türkiye GP 8-9-10 Eylül tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.