TECNO Spark 6'nın Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

TECNO'nun geçtiğimiz mayıs ayının başında tanıttığı Spark 5 modelinin yerini alacak Spark 6'nın bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre gücünü MediaTek Helio A25 yonga setinden alacak akıllı telefon, 125 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi TECNO, özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken Spark 5 modelini geçtiğimiz mayıs ayının başlarında piyasaya sürmüştü. Geçen dört ayın ardından şirket, Spark 5'in yerini alacak yeni akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz cumartesi günü FCC'de görülen akıllı telefon, bu kez de Geekbench'te ortaya çıktı.

Özellikleri artık bir sır olmaktan çıkan TECNO Spark 6, Geekbench listelemesine göre gücünü MediaTek Helio A25 yonga setinden alacak. Yonga setine ek olarak 4 GB RAM ve Android 10 ile eşleştirilen cihazın daha düşük RAM ve dahili depolama yapılandırmalarına sahip olması bekleniyor.

TECNO Spark 6 neler sunacak?

Çinli şirketin yeni giriş seviyesi akıllı telefonu, geçtiğimiz cumartesi günü FCC'de görülmüştü. Sertifika belgelerinde yer alan cihaz resimleri ve 10 W'lık şarj cihazı sayesinde Spark 6'ya dair oldukça şey biliyoruz. Bu noktada paylaşılan görüntülere göre dairesel tasarıma sahip dörtlü arka kamera kurulumuyla gelecek olan akıllı telefon, kamera modülünün hemen altında ise parmak izi sensörüne sahip olacak.

Cihazı ön tarafa çevirdiğimizde sol üst köşeye delik tasarımıyla yerleştirilmiş bir ön kamera bizleri karşılıyor ancak ne ekranın ne de kameranın detayları bilinmiyor. Son olarak FCC listelemesi, bu telefonun microSD kart yuvası desteğiyle geleceğini de ortaya koyuyor.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi, Spark 6'nın lansman tarihini henüz açıklamadı. Fiyat noktasındaysa sektöre yakın isimler, cihazın 125 dolar (945 TL) gibi bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacağını öne sürüyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.