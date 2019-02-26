LG G8, Avuç İçinizdeki Damarlarınızı Tarayarak Sizi Tanıyor

Güney Koreli dev LG, son yıllarda akıllı telefon pazarında biraz geride kalmış olabilir. Nitekim bu firmanın yeni teknolojilere yatırım yapmasına engel olmuyor. MWC 2019’da tanıtılan amiral gemisi LG G8’in sahip olduğu avuç içi tanıma özelliği ise epey ilginç çalışıyor, sizi avuç içinizdeki damarlarınızdan tanıyabiliyor.

Akıllı telefonların kişisel birer cihaz olmalarını sağlamak adına, son yıllarda güvenlik teknolojilerine milyonlarca dolarlık yatırım yapıldı. Apple ve Samsung gibi şirketler 3B yüz tarama ve tanımlama, ekrana gömülü parmak izi sensörleri gibi tekniklerle günümüz standartlarını oluşturuyorlar.

LG ise güvenlik olayına özgün bir yaklaşım sergiledi. MWC 2019’da G8 ThinQ modeliyle karşımıza çıkan firma, gelişmiş avuç içi tanımlama özelliği ile dikkat çekti. Avuç içindeki damar yapısını tarayan firma, bir nevi kişiye özgü kimlik oluşturuyor. Ön kameraya entegre olarak çalışan sistem, yüz ya da parmak tarama zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

G8 ThinQ’nun avuç içi tanımla özelliği Hand ID olarak tanımlanıyor, kızılötesi ışıklarla avuç içinin taraması yapılıp dışarıdan görülmeyen damarların 3B haritası çıkarıyor. Bu haritalar, parmak izi ve yüz yapısı gibi kişiye özgü olduğu için güvenlik sağlanmış oluyor. Sistemin Apple’ın Face ID özelliğini mümkün kılan TrueDepth teknolojisiyle birebir aynı şekilde çalıştığını, yüz yerine avuç tanıdığını söylemek mümkün. Zira her iki sistemde de ToF kameraları kullanılıyor.

Özelliği kullanmak, ekranı kilitli bir telefonu avuç içi tanıtarak açmak için önce avucunuzu cihaza yakından göstermek, sonra elinizi yukarıya çekmek gerekiyor. Yaklaşık 1 saniyelik bir hareket süresince, avuç içi damarlarınızın haritası çıkarılmış oluyor.

LG G8 ThinQ, aynı şekilde çalışan yüz tanıma avantajına da sahip. Nitekim Güney Koreli firma, yeni amiral gemisini avuç içi tanıma özelliğini öne çıkararak tanıtmaya karar verdi. Cihazın parmak izi okuyucusu ise klasik olarak arka yüzünde bulunuyor.

Avuç içi tarama özelliği şimdilik kullanıcıların alışık olmadığı bir yöntem. Eğer telefonunuzda böyle bir özellik olsaydı kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.