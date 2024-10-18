Teknoloji dünyasının devlerinden biri olan LG’yi hepimiz televizyonlar, akıllı telefonlar ve beyaz eşyalarla tanıyoruz. Ancak bu büyük marka, ilk olarak bambaşka bir sektörde faaliyet göstermeye başlamıştı.

LG’nin ilk markasının ise teknolojiyle hiçbir bağlantısı yoktu.

Bakalım LG markası 1947’den beri hangi sektörlerden geçmiş.

LG'nin ilk adımı Lucky Cream

1947’de Güney Kore’de Lucky Chemical adıyla kurulan LG’nin kurucusu In-Hwoi Koo idi. O dönemde şirketin adım attığı sektör ise kozmetikti.

İlk büyük ürünü Lucky Creram olarak piyasaya sürüldü ve bu ürün Kore’nin ilk yerli makyaj kremiydi. Döneminde büyük ilgi gören bu krem, Kore kozmetik pazarında önemli bir yer edindi ve halk arasında popülerlik kazandı.

Herkese neşe veren anlamına gelen “Lucky”, “Lak Hui” gibi de okunduğu için tercih edilmişti ve bu isimle gelen başarı da LG’nin temelini oluşturdu.

Plastik üretimine de geçiş yaptılar.

1950'li yıllarda şirket, kozmetik kremin kapaklarıyla ilgili sorunlar yaşadı. Bu problemi çözmek için ise plastik kapak üretimine geçen LG, daha sonra Kore’deki ilk plastik ev eşyalarını üretmeye başladı.

Diş fırçaları, sabun kapları ve çeşitli mutfak gereçleri üretmeye başlayan şirket, bu alanda da büyük bir başarı yakaladı. Plastik ürünler, o dönemlerde Kore’de yaygın olmadığından, bu adım Lak Hui Chemical'ın sektör içindeki gücünü artırdı.

Elektronik dünyasına geçişte Goldstar'ın doğuşu

Kozmetik başarısından sonra LG, 1958’te elektronik dünyasına adım attı ve Goldstar markasını kurdu. Kore’nin ilk yerli radyosunu üreterek de elektronik sektöründe devrim niteliğinde başarı elde ettiler.

Ardından da televizyonlar, buzdolapları ve klimalar gibi birçok yenilikçi ürün piyasaya sürüldü. Bu hamlelerle de LG, teknolojideki başarısını hızla artırdı ve global bir elektronik markası hâline geldi​.

LG’ye dönüşüm süreci

1960’ların sonlarında ise Lucky Group; enerji, petrokimya ve yarı iletkenler gibi sektörleri de bünyesine ekledi. İnşaat, menkul kıymetler, sigorta ve dağıtım da eklenen sektörler arasındaydı.

İşlerin büyümesiyle beraber Lucky ve Goldstar birleştirilerek "Lucky Goldstar" oldu ancak bu isim tüketiciler tarafından çok uzun bulundu ve ardından da "LG Electronics" olarak değiştirildi.

“Life’s Good” sloganı da LG harfleri ile ilişkilendirilerek hem tanınırlığı sağlandı hem de küresel anlamda çekici bir etmen yaratıldı.

Dönüp baktığımızda “Nereden nereye!” dediğimiz kuruluşlardan biri de LG oluyor.

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