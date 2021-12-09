Bireysel tüketicilere ek olarak kurumsal müşteriler için de çözümler üreten LG, 2022 yılında otomotiv sektöründeki yerini güçlendirecek. İşte şirketin otomotiv sektöründeki çalışmaları ve diğer kurumsal çözümleri...

Güney Koreli teknoloji devi LG, gerek Türkiye gerekse diğer ülkelerde daha çok tüketiciler için tasarladığı ürünlerle biliniyor. Ancak şirket, temelinde kurumsallara yönelik çalışmalar da sürdürüyor. Şimdi sizlere, LG'nin pek de bilinmeyen bazı kurumsal çözümlerinden bahsedeceğiz.

LG denince akıllara gelen ilk ürün grubu, elbette akıllı televizyonlardır. Şirket, bunun yanı sıra beyaz eşya, iklimlendirme ürünleri ve özellikle de oyuncular için tasarlanan monitörleriyle de ön plana çıkar. Ancak bu şirket, tüm bunlara ek olarak sağlık, inşaat ve otomotiv sektöründe de boy gösteriyor. Dilerseniz hemen, bu sektörlerde yapılan çalışmaların detaylarına bakalım.

LG tarafından geliştirilen araç içi bilgi-eğlence sistemleri, 2022'de piyasaya sürülecek

Fransa merkezli otomotiv üreticisi Renault, bundan bir süre önce 2022 yılında piyasaya süreceği Megane E-Tech Electric'i duyurdu. Bu araç, yeni nesil elektrik motoruna ek olarak, gösterge paneli ile multimedya ekranına sahip olan bir ön konsola sahip olacak. İşte yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz bilgi-eğlence sistemi, LG mühendisleri tarafından geliştirildi. Yalnızca bununla yetinmeyecek şirket, bir süredir otomotiv aydınlatma ve far sistemleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

LG'nin sağlık çözümleri, Türkiye'deki hastanelerde de kullanılıyor

LG, sağlık sektöründe çalışan kurumsal şirketlere de bazı hizmetler veriyor. Türkiye'deki hastanelerde de kullanılan LG ürünleri, özellikle de radyoloji incelemelerinde sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Sağlıkçılar için geliştirilen görüntüleme ürünlerinin iki parçaymış gibi kullanılabiliyor oluşu, şirketi rakiplerinin önüne geçiriyor.

LG, bireysel tüketicilerin yaşam alanlarındaki ısıtma ve soğutma işlemleri konusunda zaten oldukça popüler. Ancak şirket; devasa AVM'ler, hastaneler ve çok katıı binalar için de iklimlendirme hizmetleri sunuyor. Yapılan çalışmalar sayesinde hem büyük mekanların iklimlendirme sorunlarına çözüm oluyor hem de maksimum verimlilik ile gereksiz harcamalardan ve enerji tüketiminden de uzak kalınmış oluyor.

LG'nin kurumsal müşteriler için sunduğu hizmetler elbette bunlardan ibaret değil. Teknoloji devi, geliştirdiği endüstriyel ekran panelleri ile stadyum ya da reklam panosu gibi yerlerde görüntüleme hizmetleri de sunuyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni projeler ise LG ismini ilerleyen dönemlerde çok daha fazla yerde duyacağımızın açık bir göstergesi...