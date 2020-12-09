LGBT ve Gökkuşağı Temalı Ürün Satışlarına 18+ İbaresi Geldi

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerinde LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin artık 18+ ibaresiyle satışa sunulması gerekliliğine hükmetti.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama ile e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunulan ürünlerin "LGBT ibaresi ile LGBT ve gökkuşağı temalarıyla birlikte +18 yaş uyarısına yer verilmeden satışa sunulmasının özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğine ilişkin" Bakanlığa çok sayıda tüketicinin başvuruda bulunduğu belirtildi.

Yazıda, "Anılan ürünleri +18 yaş uyarısına yer verilmeden tanıtımının yapılarak satışa sunulmasının... yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği" belirtilerek, ürünlerini bu ibareyi kullanmadan satışa sunup reklam veren şahıs ve kuruluşlar hakkında reklamları durdurma cezası verilmesine karar verildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Oğuz Şahin'in imzasıyla gönderilen yazıda, "Bu bağlamda, ülke çapında tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılan e-ticaret platformlarının bu konuda hassasiyet göstermesi ve bahsi geçen önlemleri alması hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim" denildi.

Alınan kararla ilgili olarak, 2015 yılında yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve f bentlerine atıfta bulunuldu.