Açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Linux için 5.6 güncellemesinin test sürümü yayınlandı. Yeni güncelleme, mart veya nisan ayında kullanıcılara sunulacak.

Linux’un uzun zamandır yavaş tempoda ilerleyen güncellemeleri, Linux 5.6 ile yeniden eski günlerine geri dönüyor gibi gözüküyor. Linux 5.6 güncellemesi, açık kaynaklı işletim sistemine yıllar sonra bu kadar çok yeni özelliği getiren ilk güncelleme oldu.

Linux’un yaratıcısı Linus Torvalds, Linux 5.6-rc1 güncellemesinin şu an test aşamasında olduğunu açıkladı. Güncellemenin kararlı sürümünün ise mart ayının sonlarında ya da nisan ayının başlarında gelmesi bekleniyor.

Linux 5.6 ile birlikte gelen yenilikler:

Linux 5.6 ile birlikte gelen yenilikler arasında en dikkat çekeni açık kaynaklı NVIDIA RTX 2000 desteği. Bu özellik, Linux kullanıcılarına patentli sürücüleri yüklemeden NVIDIA’nın son seri grafik kartlarının avantajlarından faydalanma imkânı sunuyor. Bunun haricinde AMD Radeon Navi ve Renoir grafik kartları için daha iyi yeniden başlatma desteği geliyor. Bu özellik, sorunla karşılaşılması durumunda GPU’ya destek sağlayacak.

Tabii sadece GPU değil, CPU tarafında da gelişen özellikler bulunuyor. Intel platformlarına sunulan geniş destek devam ediyor. Intel Ice Lake işlemcilerine daha fazla destek sunulurken Intel Gen 11 ve Gen 12 bütünleşmiş grafikleri de geliştiriliyor. Bunlara ek olarak AMD Zen 3 işlemcilerine destek başladı ve AMD k10temp sürücüleri düzeltildi.

Bir diğer önemli hata düzeltmesiyse AMD Ryzen işlemcili Asus dizüstü bilgisayarlar için gerçekleştirildi. İşlemcinin adeta boğulmasına sebep olan aşırı ısınma sorunu çözüldü. Sadece bu geliştirmeler bile Linux 5.6’yı oyuncular ve ana akım kullanıcılar için çok daha cazip bir hâle getiriyor.

Diğer özellikler:

Güncelleme paketinin içerisinde daha çok donanımlardaki çeşitli hataları düzelten ve performans iyileştirmeleri sağlayan özellikler haricinde de kullanıcılara sunulan yenilikler bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de çeşitli dosya sistemleri ve depolama ortamı desteği oldu.

Ayrıca USB’nin daha hızlı bir sürümü olan USB4 desteği de geliştirilmeye başlandı. Yani USB4 kullanılmaya başlandığında Linux kullanıcıları da bu cihazları rahat bir şekilde kullanabilecekler.

Linux 5.6 ile birlikte çözülen bir diğer problem ise 32 bit sistemler için 'Yıl 2038' sorunu oldu. Yani Linux 5.6 ile birlikte 32 bit sistemler de bu tarihten sonra çalışmaya devam edebilecek. Daha 18 yıl olsa da uzun vadeli bir sorun da çözülmüş oldu.