İnternette tamamen anonim bir şekilde dolaşmanıza imkân veren Linux Kodachi, bugün Kodachi 7.0 ‘Katana’ güncellemesini aldı. Güncelleme, işletim sistemi genelinde birçok değişikliği ve yeniliği beraberinde getirdi.

Xubuntu 18.04 tabanlı Linux Kodachi işletim sistemi, kullanıcılarına tamamıyla güvenli bir deneyim sunan işletim sistemleri arasında ön saflarda yer alıyor. Yalnızca bir USB belleğe veya microSD karta kurularak çalıştırılabilen Kodachi, içinde hazır VPN bağlantısı, Tor desteği ve DNScrypt servisini barındırıyor.

Hem kolaylığı hem güvenliğiyle dikkat çeken Kodachi, bugün sistem geneli bir güncelleme aldı. İşletim sisteminin geliştiricisi Al Maawali, ‘Katana’ isimli Linux Kodachi 7.0 güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle birlikte işletim sistemi, olduğundan daha güçlü hâle geldi ve yeni özellikler kazandı.

Linux Kodachi 7.0 güncellemesiyle gelen yenilikler:

Linux Kodachi 7.0 ‘Katana’ güncellemesiyle gelen büyük yenilikler, işletim sisteminin tarayıcısında karşımıza çıktı. Bunun yanı sıra CSS Exfil koruması, Buster, HTTPZ, WebGL Fingerprint Defender ve MYKI eklentileri de işletim sistemindeki yerini aldı. Gelen güncellemeyle işletim sisteminin kazandığı diğer yenilikler şunlar oldu:

FND DNS

Next DNS

Cloudflare Family kötü amaçlı yazılım ve yetişkin içerik filtreleme

Neustar kötü amaçlı yazılım ve yetişkin içerik filtreleme

exFAT dosya sistemi desteği

Thunderbird için Enigmail eklentisi

Tilix

USBGuard

USBKill

Proxychains

MVP oynatıcı

İşletim sisteminde görülen birkaç hatayı da düzelten yeni güncelleme, yalnızca yenilik getirmedi. Güncellemeyle birlikte tarayıcıda bulunan DuckDuckGo eklentisi, JavaScript, Privacy Badger ve Privacy Possum kaldırıldı. Ayrıca Jaxx, Xelcore and Exoduse cüzdan, Bisq, Tox, Ring ve VLC medya oynatıcı da kaldırıldı.

Linux Kodachi işletim sistemini daha önce kullanıyor olsanız da işletim sisteminin yeni sürümünü kullanmak için kendisini en baştan indirmelisiniz. Kodachi 7.0 ‘Katana’ sürümünün ISO dosyasını bu bağlantıdan indirerek işletim sistemini herhangi bir bilgisayardan kullanmaya başlayabilirsiniz.