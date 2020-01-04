EA, Battlefield V'e Linux Erişimini Engelliyor

Linux'un desteklemediği Windows yazılımlarını uyumlu hale getiren bir program kullanarak Battlefield V'e erişim sağlayan Linux kullanıcılarının oyuna erişimi, EA tarafından engelleniyor. Bu eylemin kural ihlallerine neden olduğunu açıklayan şirket, bu konuda geri adım atacakmış gibi görünmüyor.

2018 yılında Electronic Arts tarafından yayınlanan ve yayınlandığından beri çıkardığı birçok güncelleme ile oyuncuların beklentilerini karşılayan Battlefield V, serinin son çıkan oyunu olarak şu anda zevkle oynanıyor. Ancak maalesef bu her bilgisayar oyuncusu için geçerli değil.

Battlefield V; 20 Kasım 2018 tarihinde Windows, PlayStation 4, ve Xbox One platformları için çıkarıldı. Oyunu oynamak isteyen Linux kullanıcıları ise bir platform uyumlama programı kullanarak oyuna giriş sağladılar. Ancak bu yola başvuran oyuncular bir anda kendilerini kalıcı olarak erişim yasaklı halde buldular.

DXVK adlı dosya paketlerini kullanan oyuncular Electronic Arts’ın hile karşıtı sistemiyle ters düştü. Wine programı tarafından kullanılan DXVK Direct3D DLL dosyaları, bilinmeyen bir nedenden dolayı sistem tarafından hile araçları olarak saptandı.

Wine nedir?

Wine, Windows yazılımlarının Linux (ve Unix) işletim sistemleri üzerinde çalıştırılmasını sağlayan açık kaynak kodlu bir uygulama katmanıdır. Her Windows yazılımını çalıştırması beklenebilecek bir program değildir. Hangi yazılımları çalıştırabileceği Wine’ın web sitesinden araştırılabilir.

Kullanıcıların erişimi neden engelleniyor?

Bu problem Linux kullanıcıları için sinir bozucu olsa da konu hakkında daha önce uyarı yapılmamış değil. DXVK projesinin kendi sayfasında dosyaların kullanımı ile ilgili yapılan açıklamada, çoklu oyunculu oyunlarda Direct3D dosyalarına yapılacak bir müdahale ve suistimalin hile olarak algılanabileceği ve bu nedenle oyuncuların oyunlara erişiminin engellenebileceği açıkça belirtilmiş.

Forumlarda problemden yakınan Linux kullanıcılarından biri Electronic Arts’a ulaşmayı başarmış ve şirketten şu yanıtı almış: “Merhaba. Hesabınız üzerine uygulanan yaptırımla ilgili bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yaptığınız eylem e-dolandırıcılık, bilgisayar korsanlığı, hilelerden faydalanmak ve sahte yazılım dağıtımı gibi ihlallere sebep olmuştur. Hesabınızı inceledikten sonra uyguladığımız yaptırımın uygun olduğu kararına vardık ve yaptırımı kaldırmayacağız. Teşekkürler.”

Verilen bu cevaptan da anlaşılabileceği üzere Electronic Arts, bu konuda verdiği kararlarla ilgili geri adım atmayacak. Bu da Battlefield-sever Linux oyuncularını hayal kırıklığına uğratmaya devam edecek.