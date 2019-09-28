Lityum Pillerin Yerine Kalsiyum Piller Gelebilir

Küçük bir çalışmayla birçok metal, modern pillerde lityumun yerini alabilir. Yeni sentezlenmiş bir kimyasal, tamamen yeni bir pil türü vaadi sunuyor: Lityum kullanan modern pillerin aksine, kalsiyum bazlı pil.

Dünyanın dört bir yanında bilim insanları, lityum pillerden sonra gelecek olan pillerle ilgileniyorlar. Şarj edilebilir piller, telefonlardan arabalara kadar her türlü tüketici elektroniğinde baskın güç kaynağı haline gelmiş durumda. Araştırmalar, küresel lityum iyon pil pazarının 2021 yılına kadar 2 trilyon değerinde olacağını öngörüyor.

Küresel büyüme ile birlikte bir takım zorluklar ortaya çıkıyor. Lityumun fiziksel doğası, üretimini sınırlar ve aynı zamanda çevreye zarar vermesi nedeniyle sık sık su tüketimi gerektiren atıkları, çevre alanlarda kalmaktadır.

Kalsiyum, Lityum'un yerini alabilir

Kalsiyum, başka elementin yerine geçme potansiyeline sahiptir. Otomotiv marş motorlarında sıklıkla görülen kurşun asit bataryalarda zaten kullanılıyor. Kalsiyum, Dünya'nın kabuğundaki en bol bulunan beşinci elementtir. Ayrıca lityumun ateş konusundaki sıkıntılı özelliğini taşımaz.

Araştırmacıları zorlayan şey, uygulanabilir bir elektrolit bulmaktı. Akülerin içinde bir elektrolit, akünün iyonları bir yerden bir yere taşımasına izin veren bir katalizördür. Bir bataryanın çalışması için iyonları katotundan anotlarına aktarması gerekir. Elektrolitler; çözünebilir tuzlar, asitler veya sıvı, jelleşmiş ve kuru formatlardaki diğer bazlar dahil olmak üzere birçok çeşitte olabilir. Almanya'daki Helmholtz Enstitüsü Ulm'deki araştırmacılar burada bir tuz kullandılar. Daha spesifik olarak, “yeni bir kalsiyum tuzu oluşturmak için flor içeren bir bileşikle bir kalsiyum bileşiği reaksiyona soktular”. Ekibin açıklamasına göre, yeni elektrolit “geniş elektrokimyasal pencereye ve yüksek enerjili Calsium pillerin önünü açabilecek iyi kimyasal stabiliteye” sahip.

Araştırma sürecine devam etmenin bir yolu var, ekibin “elektrolit bileşimi çözücüsü, konsantrasyonu ve katkı maddesi değiştirilerek daha fazla iyileştirme gerçekleştirileceğini” söylediği iddia ediliyor.